В Швеции число наркопреступлений выросло почти на треть

СТОКГОЛЬМ, 16 июн - РИА Новости. Число связанных с наркотиками преступлений выросло в Число связанных с наркотиками преступлений выросло в Швеции на 26% по сравнению с тем же периодом 2019 года на фоне пандемии коронавируса , говорится в опубликованном во вторник отчете Полицейского управления.

"Самое большое увеличение числа заявленных преступлений - преступления, связанные с наркотиками, зафиксирован рост на 26%. Это может быть связано с тем, что наркотики продолжали поступать в Швецию, несмотря на пандемию коронавируса. Вторая причина - полиция стала уделять больше внимания таким преступлениям, и это отразилось в цифрах", - приводятся в докладе слова руководителя специальной группы "Корона" Пера Энгстрёма.

При этом полиция в период с середины марта по середину апреля 2020 года зафиксировала существенное снижение числа других преступлений, например краж и грабежей. Аналитики связывают это с тем, что многие люди во время пика распространения коронавируса предпочитали оставаться дома и избегали посещать рестораны, несмотря на то, что в Швеции не был официально введён локдаун.

Однако уже в мае уровень преступности начал возвращаться на прежний уровень. "Мы можем наблюдать, что пандемия коронавируса повлияла на число обращений, но сейчас статистика показывает возращение на прежний уровень", - отметил в докладе Энгстрём.

Власти Швеция не вводили строгий локдаун, среди причин называлась именно возможностью сохранять мягкие меры на протяжении длительного времени, не вводить карантин осенью, в случае появления второй волны заболеваемости. На сегодняшний день в Швеции зафиксировано уже 4,8 тысячи смертельных случаев, связанных с заражением коронавирусом, заразились более 50 тысяч человек.