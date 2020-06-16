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В Швеции число наркопреступлений выросло почти на треть
Число связанных с наркотиками преступлений выросло в Швеции на 26% по сравнению с тем же периодом 2019 года на фоне пандемии коронавируса, говорится в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
швеция
в мире
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, швеция, в мире

В Швеции число наркопреступлений выросло почти на треть

14:17 16.06.2020
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© Fotolia / Maksim ShebekoАвтомобиль шведской полиции
Автомобиль шведской полиции
© Fotolia / Maksim Shebeko
Автомобиль шведской полиции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 16 июн - РИА Новости. Число связанных с наркотиками преступлений выросло в Швеции на 26% по сравнению с тем же периодом 2019 года на фоне пандемии коронавируса, говорится в опубликованном во вторник отчете Полицейского управления.
"Самое большое увеличение числа заявленных преступлений - преступления, связанные с наркотиками, зафиксирован рост на 26%. Это может быть связано с тем, что наркотики продолжали поступать в Швецию, несмотря на пандемию коронавируса. Вторая причина - полиция стала уделять больше внимания таким преступлениям, и это отразилось в цифрах", - приводятся в докладе слова руководителя специальной группы "Корона" Пера Энгстрёма.
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При этом полиция в период с середины марта по середину апреля 2020 года зафиксировала существенное снижение числа других преступлений, например краж и грабежей. Аналитики связывают это с тем, что многие люди во время пика распространения коронавируса предпочитали оставаться дома и избегали посещать рестораны, несмотря на то, что в Швеции не был официально введён локдаун.
Однако уже в мае уровень преступности начал возвращаться на прежний уровень. "Мы можем наблюдать, что пандемия коронавируса повлияла на число обращений, но сейчас статистика показывает возращение на прежний уровень", - отметил в докладе Энгстрём.
Власти Швеция не вводили строгий локдаун, среди причин называлась именно возможностью сохранять мягкие меры на протяжении длительного времени, не вводить карантин осенью, в случае появления второй волны заболеваемости. На сегодняшний день в Швеции зафиксировано уже 4,8 тысячи смертельных случаев, связанных с заражением коронавирусом, заразились более 50 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвецияВ мире
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