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В Москве отметили увеличение числа машин после снятия ряда ограничений
Количество машин в Москве с новым снятием ограничений по коронавирусу увеличилось на 130 тысяч по сравнению с прошлой неделей, число поездок на метро возросло... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:10
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

В Москве отметили увеличение числа машин после снятия ряда ограничений

13:10 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Количество машин в Москве с новым снятием ограничений по коронавирусу увеличилось на 130 тысяч по сравнению с прошлой неделей, число поездок на метро возросло на 170 тысяч, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Во вторник стартовал новый этап снятия ограничений по коронавирусу в столице. Сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открывают свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. В городе также заработали летние веранды.
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В сообщении приводится статистика по транспорту на 9.00.
"Плюс 170 тысяч поездок на метро по сравнению с прошлой неделей. Плюс 140 тысяч поездок на наземном транспорте по сравнению с прошлой неделей. Плюс 130 тысяч машин по сравнению с прошлой неделей", - говорится в сообщении.
Также на 40 тысяч увеличилось число поездок на пригородных электричках, и на 6 тысяч возросло число поездок такси.
Число поездок на каршеринге с утра составило 15 тысяч.
"Загруженность дорог, по данным Яндекса, составляет 4 балла, минус 1 балл по сравнению с прошлым годом и без изменений по сравнению с прошлой неделей", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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