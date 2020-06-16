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В Москве отметили увеличение числа машин после снятия ряда ограничений
Количество машин в Москве с новым снятием ограничений по коронавирусу увеличилось на 130 тысяч по сравнению с прошлой неделей, число поездок на метро возросло... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:10
2020-06-16T13:10
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общество
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b2a280c4f85a415d02bbd6246c4d69fb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Количество машин в Москве
с новым снятием ограничений по коронавирусу
увеличилось на 130 тысяч по сравнению с прошлой неделей, число поездок на метро возросло на 170 тысяч, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Во вторник стартовал новый этап снятия ограничений по коронавирусу в столице. Сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открывают свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. В городе также заработали летние веранды.
В сообщении приводится статистика по транспорту на 9.00.
"Плюс 170 тысяч поездок на метро по сравнению с прошлой неделей. Плюс 140 тысяч поездок на наземном транспорте по сравнению с прошлой неделей. Плюс 130 тысяч машин по сравнению с прошлой неделей", - говорится в сообщении.
Также на 40 тысяч увеличилось число поездок на пригородных электричках, и на 6 тысяч возросло число поездок такси.
Число поездок на каршеринге с утра составило 15 тысяч.
"Загруженность дорог, по данным Яндекса, составляет 4 балла, минус 1 балл по сравнению с прошлым годом и без изменений по сравнению с прошлой неделей", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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