В Москве отметили увеличение числа машин после снятия ряда ограничений

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Количество машин в Количество машин в Москве с новым снятием ограничений по коронавирусу увеличилось на 130 тысяч по сравнению с прошлой неделей, число поездок на метро возросло на 170 тысяч, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Во вторник стартовал новый этап снятия ограничений по коронавирусу в столице. Сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открывают свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. В городе также заработали летние веранды.

В сообщении приводится статистика по транспорту на 9.00.

"Плюс 170 тысяч поездок на метро по сравнению с прошлой неделей. Плюс 140 тысяч поездок на наземном транспорте по сравнению с прошлой неделей. Плюс 130 тысяч машин по сравнению с прошлой неделей", - говорится в сообщении.

Также на 40 тысяч увеличилось число поездок на пригородных электричках, и на 6 тысяч возросло число поездок такси.

Число поездок на каршеринге с утра составило 15 тысяч.

"Загруженность дорог, по данным Яндекса, составляет 4 балла, минус 1 балл по сравнению с прошлым годом и без изменений по сравнению с прошлой неделей", - говорится в сообщении.