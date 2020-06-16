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https://ria.ru/20200616/1572996249.html
В Литве число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 1776
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1776, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, воз, литва, в мире

В Литве число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 1776

13:01 16.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГород Вильнюс
Город Вильнюс
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1776, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены три случая заражения, всего с начала пандемии выздоровел 1441 человек, 76 умерли.
За понедельник в республике провели 4410 тестов на коронавирус, за все время – 369546.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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