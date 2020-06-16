Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1572996155.html
Зариф поблагодарил Лаврова за усилия по СВПД
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за его усилия по недопущению развала Совместного всеобъемлющего плана... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:00
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
сергей лавров
мид ирана
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156302/09/1563020988_0:208:3057:1927_1400x0_80_0_0_f5d2579b74151389b81056a3ffd947e2.jpg
https://ria.ru/20191106/1560591121.html
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156302/09/1563020988_0:208:3057:1927_1400x0_80_0_0_f5d2579b74151389b81056a3ffd947e2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156302/09/1563020988_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_dc10c356989c713f11d5304ea4ff64dc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156302/09/1563020988_309:0:2356:2047_1400x0_80_0_0_baf70c59fec6b339e4edaacc065d6625.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, сергей лавров, мид ирана, иран, в мире

Зариф поблагодарил Лаврова за усилия по СВПД

13:00 16.06.2020
160
© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за его усилия по недопущению развала Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
"То, что США пытаются сделать сейчас, возмутительно. Я бы хотел вас лично поблагодарить за ваши усилия, за ваши письма генеральному секретарю ООН и хочу выразить признательность за ту работу, которую предпринимают наши друзья - (замглавы МИД РФ 0 ред.) Сергей Рябков, и российские постпреды в Вене и Нью-Йорке, чтобы план США и, к сожалению, их сотрудничество с остающимися в СВПД странами не привело к полной катастрофе", - сказал Зариф на встрече с Лавровым в Москве.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
6 ноября 2019, 04:53
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
Он подчеркнул, что США по-прежнему преследуют цель развалить ядерную сделку.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. РФ и европейские участники сделки заявили о необходимости сохранить соглашение. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках сделки.
810011
Обсудить 0
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМИД ИранаИранВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Ирана отметил, что обеспокоен давлением США на Сирию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве
Лавров и Зариф подтвердили безальтернативность астанинского формата
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф пригласил Лаврова посетить Иран, когда позволит ситуация с COVID-19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи
В Москве начались переговоры Лаврова и Зарифа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве
Россия и Иран продолжат координацию в деле афганского урегулирования
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Иран подтвердили важность сохранения СВПД
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Ирана отметил тесное взаимодействие с Россией
Республика Дагестан
Источник: делегация из Баку посетит Дагестан из-за ЧП в палаточном лагере
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Лавров осудил планы США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
В Германии призвали не лепетать в ответ на санкции США
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Число жертв коронавируса в Иране превысило девять тысяч
Боец спецподразделения в Багдаде
В Ираке задержали шесть террористов на севере страны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Россия и Иран подпишут декларацию о повышении роли международного права
АЭС Дукованы
Росатом начал ресурсные испытания нового топлива для АЭС "Дукованы"
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
Лента новостейМолния