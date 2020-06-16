Зариф поблагодарил Лаврова за усилия по СВПД

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за его усилия по недопущению развала Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
"То, что США пытаются сделать сейчас, возмутительно. Я бы хотел вас лично поблагодарить за ваши усилия, за ваши письма генеральному секретарю ООН и хочу выразить признательность за ту работу, которую предпринимают наши друзья - (замглавы МИД РФ 0 ред.) Сергей Рябков, и российские постпреды в Вене и Нью-Йорке, чтобы план США и, к сожалению, их сотрудничество с остающимися в СВПД странами не привело к полной катастрофе", - сказал Зариф на встрече с Лавровым в Москве.
6 ноября 2019, 04:53Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
Он подчеркнул, что США по-прежнему преследуют цель развалить ядерную сделку.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. РФ и европейские участники сделки заявили о необходимости сохранить соглашение. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках сделки.