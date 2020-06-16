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В Ивано-Франковской области усилили карантин по COVID-19
Карантинные ограничения усилили в Ивано-Франковской области Украины в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, соответствующее решение приняла областная... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:51
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивано-франковск, украина, в мире

В Ивано-Франковской области усилили карантин по COVID-19

12:51 16.06.2020
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КИЕВ, 16 июн – РИА Новости. Карантинные ограничения усилили в Ивано-Франковской области Украины в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, соответствующее решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщила пресс-служба управления экономического и интеграционного развития Ивано-Франковска.
По последним данным Минздрава, в Ивано-Франковской области выявлены 1809 инфицированных коронавирусом, 1037 из которых выздоровели. Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 32476, умерли 912 человек, 14528 выздоровели.
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"В течение последних дней значительно возросло количество заболевших коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в течение семи дней вырос и составляет 13,44 при правительственном нормативе 12. Поэтому необходимо принять меры по усилению карантинных мероприятий на Прикарпатье", - приводит слова главы областной администрации Виталия Федорива Facebook управления.
Отмечается, что в рамках усиления карантинных ограничений будет приостановлена работа ряда учреждений.
"Приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров. Приостановить деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей, в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 квадратных метров площади помещения, где проводится мероприятие", - говорится в сообщении.
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В то же время в области разрешили проводить религиозные мероприятия из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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