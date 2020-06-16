В Ивано-Франковской области усилили карантин по COVID-19

КИЕВ, 16 июн – РИА Новости. Карантинные ограничения усилили в Карантинные ограничения усилили в Ивано-Франковской области Украины в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, соответствующее решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщила пресс-служба управления экономического и интеграционного развития Ивано-Франковска

По последним данным Минздрава, в Ивано-Франковской области выявлены 1809 инфицированных коронавирусом, 1037 из которых выздоровели. Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 32476, умерли 912 человек, 14528 выздоровели.

"В течение последних дней значительно возросло количество заболевших коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в течение семи дней вырос и составляет 13,44 при правительственном нормативе 12. Поэтому необходимо принять меры по усилению карантинных мероприятий на Прикарпатье", - приводит слова главы областной администрации Виталия Федорива Facebook управления.

Отмечается, что в рамках усиления карантинных ограничений будет приостановлена работа ряда учреждений.

"Приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров. Приостановить деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей, в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 квадратных метров площади помещения, где проводится мероприятие", - говорится в сообщении.

В то же время в области разрешили проводить религиозные мероприятия из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.