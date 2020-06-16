Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1572982759.html
В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав
Полицейские составили протокол о неисполнении родительских обязанностей на жительницу Благовещенска, которая заставляла дочь целовать отчима, сообщает главк МВД РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:45
амурская область
благовещенск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
https://ria.ru/20200221/1565071097.html
https://ria.ru/20200121/1563665739.html
этот эпизод мать-алкашка опубликовала, а я с ужасом думаю, что осталось за кадром. Бедные дети
41
..."слышно, как женщина кричит и заставляет ребенка "целовать в щечку" отчима"... не нагнетайте.
39
20
амурская область
благовещенск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_888:0:2935:2047_1400x0_80_0_0_ac952778b1e9ca65ed2c39a938dfcab1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
амурская область, благовещенск, происшествия

В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав

09:42 16.06.2020 (обновлено: 17:45 16.06.2020)
20216
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн — РИА Новости. Полицейские составили протокол о неисполнении родительских обязанностей на жительницу Благовещенска, которая заставляла дочь целовать отчима, сообщает главк МВД по Амурской области.
Поводом для проверки стало опубликованное в Instagram видео, снятое в коридоре жилого дома. На нем через дверь слышно, как женщина кричит и заставляет ребенка "целовать в щечку" отчима, а девочка плачет. По словам автора видео, в этой квартире постоянно происходят скандалы из-за алкоголя, туда уже вызывали полицию. Управление Следственного комитета и прокуратура Благовещенска начали проверку.
Автомобиль Следственного комитета РФ
21 февраля, 16:32
В Омске вынесли приговор мужчине, ставившему пасынка на гречку
Как выяснила полиция, в ночь на 13 июня ребенок находился у 33-летней матери, которая выпивала вместе с сожителем. Между ними разгорелась ссора. Мать криками пыталась убедить дочь лучше относиться к сожителю. Этот момент и запечатлен на видео
Выяснилось также, что дочь находилась у матери без ведома отца — ему об этом сообщили полицейские. Сейчас ребенка отправили к отцу по месту постоянного проживания.

"В суде находится в производстве дело по факту лишения данной женщины родительских прав", — добавили в УМВД.

У женщины есть также сын 2006 года рождения, по решению суда он проживает со своим отцом.
Автомобиль Следственного комитета РФ
21 января, 12:24
В Пермском крае будут судить мужчину, ставившего пасынка на макароны
527814759
Обсудить 20
Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
Популярные комментарии
этот эпизод мать-алкашка опубликовала, а я с ужасом думаю, что осталось за кадром. Бедные дети
16 июня, 10:01
ТГТатьяна Г
3100028
..."слышно, как женщина кричит и заставляет ребенка "целовать в щечку" отчима"... не нагнетайте.
16 июня, 11:23
Ода Ивановна
17011317
Рекомендуем
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Пьяный мужчина
Названо идеальное средство от похмелья
Константин Красиков
"Избили и хотели скрыть": разведчик из роты "Гюрзы" умер в больнице
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Ровшан Аскеров
Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры
Алена Верди
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Алексей Навальный
Внук оскорбленного Навальным ветерана поблагодарил СК за справедливость
Кадр из фильма Мумия
Новые лица старых героев. Актеры, которых зря заменили в фильмах
Коронавирус
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
Лента новостейМолния