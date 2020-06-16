В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн — РИА Новости. Полицейские составили протокол о неисполнении родительских обязанностей на жительницу Полицейские составили протокол о неисполнении родительских обязанностей на жительницу Благовещенска , которая заставляла дочь целовать отчима, сообщает главк МВД по Амурской области

Поводом для проверки стало опубликованное в Instagram видео, снятое в коридоре жилого дома. На нем через дверь слышно, как женщина кричит и заставляет ребенка "целовать в щечку" отчима, а девочка плачет. По словам автора видео, в этой квартире постоянно происходят скандалы из-за алкоголя, туда уже вызывали полицию. Управление Следственного комитета и прокуратура Благовещенска начали проверку.

Как выяснила полиция, в ночь на 13 июня ребенок находился у 33-летней матери, которая выпивала вместе с сожителем. Между ними разгорелась ссора. Мать криками пыталась убедить дочь лучше относиться к сожителю. Этот момент и запечатлен на видео

Выяснилось также, что дочь находилась у матери без ведома отца — ему об этом сообщили полицейские. Сейчас ребенка отправили к отцу по месту постоянного проживания.

"В суде находится в производстве дело по факту лишения данной женщины родительских прав", — добавили в УМВД.