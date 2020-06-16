https://ria.ru/20200616/1572982759.html
В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав
Полицейские составили протокол о неисполнении родительских обязанностей на жительницу Благовещенска, которая заставляла дочь целовать отчима, сообщает главк МВД РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:42
2020-06-16T17:45
амурская область
благовещенск
происшествия
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https://ria.ru/20200221/1565071097.html
https://ria.ru/20200121/1563665739.html
Татьяна Г
этот эпизод мать-алкашка опубликовала, а я с ужасом думаю, что осталось за кадром. Бедные дети
41
Ода Ивановна
..."слышно, как женщина кричит и заставляет ребенка "целовать в щечку" отчима"... не нагнетайте.
39
20
амурская область
благовещенск
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, благовещенск, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн — РИА Новости.
Полицейские составили протокол о неисполнении родительских обязанностей на жительницу Благовещенска
, которая заставляла дочь целовать отчима, сообщает главк МВД по Амурской области
.
Поводом для проверки стало опубликованное в Instagram видео, снятое в коридоре жилого дома. На нем через дверь слышно, как женщина кричит и заставляет ребенка "целовать в щечку" отчима, а девочка плачет. По словам автора видео, в этой квартире постоянно происходят скандалы из-за алкоголя, туда уже вызывали полицию. Управление Следственного комитета и прокуратура Благовещенска начали проверку.
Как выяснила полиция, в ночь на 13 июня ребенок находился у 33-летней матери, которая выпивала вместе с сожителем. Между ними разгорелась ссора. Мать криками пыталась убедить дочь лучше относиться к сожителю. Этот момент и запечатлен на видео
Выяснилось также, что дочь находилась у матери без ведома отца — ему об этом сообщили полицейские. Сейчас ребенка отправили к отцу по месту постоянного проживания.
"В суде находится в производстве дело по факту лишения данной женщины родительских прав", — добавили в УМВД.
У женщины есть также сын 2006 года рождения, по решению суда он проживает со своим отцом.