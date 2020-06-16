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В Приморье назвали причины роста числа больных COVID-19
Роспотребнадзор назвал в числе причин значительного прироста количества заболевших коронавирусом в Приморье в июне посещение религиозных учреждений, где среди... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
приморский край
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, приморский край

В Приморье назвали причины роста числа больных COVID-19

09:27 16.06.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедики на крыльце "красной зоны"
Медики на крыльце красной зоны
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Медики на крыльце "красной зоны". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор назвал в числе причин значительного прироста количества заболевших коронавирусом в Приморье в июне посещение религиозных учреждений, где среди прихожан наблюдаются очаги распространения инфекции.
Ранее ежедневно в Приморье фиксировалось около 50 новых случаев коронавируса, 12 июня выявлено 93 заболевших, далее в течение последних дней – около 90 новых случаев в день.
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"Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, который наблюдается на территории Приморского края со второй декады июня, вызван рядом причин. Так, групповые очаги распространения инфекции зафиксированы среди жителей, которые посещали религиозные учреждения различных конфессий. Чаще регистрируются случаи заболевания среди работающего населения, что влечет за собой увеличение числа контактных лиц по месту работы (офисные и производственные учреждения различного профиля)", - говорится в комментарии регионального управления Роспотребнадзора, который РИА Новости предоставили в правительстве Приморья.
Кроме того, по данным управления, наблюдается увеличение числа "домашних" очагов и случаев заболевания местных жителей после посещения мест отдыха без соблюдения социальной дистанции и масочного режима.
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"При этом отмечается рост числа носителей инфекции с бессимптомным течением болезни... Людей ничего не беспокоит, нет видимых причин для обследования, и они взаимодействуют с окружающими как обычно. В итоге идёт распространение вируса", - отмечает управление.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля введен масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. В понедельник власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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