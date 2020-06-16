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СМИ: Помпео может встретиться с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи в среду
Госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующим международные вопросы, в среду, сообщает РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T06:06
майк помпео
дональд трамп
ян цзечи
мид кнр
китай
сша
в мире
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китай
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
майк помпео, дональд трамп, ян цзечи, мид кнр, китай, сша, в мире

СМИ: Помпео может встретиться с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи в среду

06:06 16.06.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующим международные вопросы, в среду, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Помпео планирует провести встречу с представителями правительства КНР на Гавайях.
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По данным South China Morning Post, министерство иностранных дел Китая пока не подтвердило встречу, при этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что стороны продолжают общение по дипломатическим каналам.
В последнее время отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности специального административного района страны - Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 03:20
Главы МИД ЕС обсудят с Помпео Ближний Восток и отношения с Китаем
020030
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Майк ПомпеоДональд ТрампЯн ЦзечиМИД КНРКитайСШАВ мире
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