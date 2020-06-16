СМИ: Помпео может встретиться с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи в среду

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующим международные вопросы, в среду, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Помпео планирует провести встречу с представителями правительства КНР на Гавайях.
По данным South China Morning Post, министерство иностранных дел Китая пока не подтвердило встречу, при этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что стороны продолжают общение по дипломатическим каналам.
В последнее время отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности специального административного района страны - Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.