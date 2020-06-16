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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572975999.html
В Бразилии выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысило 888 тысяч, скончались почти 44 тысячи человек, сообщило министерство... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T03:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19

03:41 16.06.2020
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© REUTERS / Rahel PatrassoМедицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
© REUTERS / Rahel Patrasso
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
МЕХИКО, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысило 888 тысяч, скончались почти 44 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения страны.
За последние 24 часа зафиксированы 20 647 новых заражений и 627 летальных исходов. Смертность составляет 4,9%. Днем ранее сообщалось о 17 тысячах новых заразившихся за сутки и 612 смертях.
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По данным минздрава, число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии достигло 888 271, за все время скончались 43 959 пациентов с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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