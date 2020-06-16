В Бразилии выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19

За последние 24 часа зафиксированы 20 647 новых заражений и 627 летальных исходов. Смертность составляет 4,9%. Днем ранее сообщалось о 17 тысячах новых заразившихся за сутки и 612 смертях.

По данным минздрава, число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии достигло 888 271, за все время скончались 43 959 пациентов с коронавирусом.