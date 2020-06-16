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СМИ: в сенате США одобрили выделение $10 млн на проекты ядерных испытаний
Комитет сената США по вооруженным силам одобрил выделение 10 миллионов долларов на реализацию проектов, направленных на сокращение времени, необходимого для... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T03:33
сша
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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сша, безопасность, в мире

СМИ: в сенате США одобрили выделение $10 млн на проекты ядерных испытаний

03:26 16.06.2020 (обновлено: 03:33 16.06.2020)
303
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Комитет сената США по вооруженным силам одобрил выделение 10 миллионов долларов на реализацию проектов, направленных на сокращение времени, необходимого для проведения ядерного испытания, сообщило издание Hill.
По его данным, предложенная сенатором-республиканцем Томом Коттоном поправка к проекту оборонного бюджета на следующий год предоставит не менее 10 миллионов долларов на "реализацию проектов, связанных с сокращением времени, необходимого для проведения ядерного испытания в случае необходимости".
Издание напоминает, что в прошлом месяце газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что в администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Издание отмечало, что вопрос о проведении ядерного испытания обсуждался на встрече высокопоставленных чиновников из ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности, 15 мая. Поводом для дискуссии стали утверждения администрации о том, что Россия и Китай якобы проводят испытания ядерного оружия малой мощности.
Президент РФ Владимир Путин
14 июня, 13:12
Россия и США сохраняют паритет в развитии ядерного оборонного комплекса
1100412
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СШАБезопасностьВ мире
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