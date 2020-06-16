СМИ: в сенате США одобрили выделение $10 млн на проекты ядерных испытаний

По его данным, предложенная сенатором-республиканцем Томом Коттоном поправка к проекту оборонного бюджета на следующий год предоставит не менее 10 миллионов долларов на "реализацию проектов, связанных с сокращением времени, необходимого для проведения ядерного испытания в случае необходимости".