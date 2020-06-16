СМИ: в сенате США одобрили выделение $10 млн на проекты ядерных испытаний

По его данным, предложенная сенатором-республиканцем Томом Коттоном поправка к проекту оборонного бюджета на следующий год предоставит не менее 10 миллионов долларов на "реализацию проектов, связанных с сокращением времени, необходимого для проведения ядерного испытания в случае необходимости".
Издание напоминает, что в прошлом месяце газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что в администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Издание отмечало, что вопрос о проведении ядерного испытания обсуждался на встрече высокопоставленных чиновников из ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности, 15 мая. Поводом для дискуссии стали утверждения администрации о том, что Россия и Китай якобы проводят испытания ядерного оружия малой мощности.