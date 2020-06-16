В Подмосковье откроется Центр воспроизводства редких животных

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Во вторник, 16 июня, одновременно с Московским зоопарком, открывается и Центр воспроизводства редких животных, Во вторник, 16 июня, одновременно с Московским зоопарком, открывается и Центр воспроизводства редких животных, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Вход по сеансам, максимальное количество группы – 20 человек. Центр расположен около поселка Сычево под Волоколамском.

"Купить входной билет можно на кассе, специально оборудованной защитными экранами, — уточняют сотрудники. — Также мы призываем наших посетителей пользоваться бесконтактной оплатой билетов".

Территория Центра оборудована санитайзерами для дезинфекции рук. При посещении гостям рекомендуют надевать маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра.