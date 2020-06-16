https://ria.ru/20200616/1572961263.html
В Подмосковье откроется Центр воспроизводства редких животных
Во вторник, 16 июня, одновременно с Московским зоопарком, открывается и Центр воспроизводства редких животных, сообщает пресс-служба столичного зоосада. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T00:33
2020-06-16T00:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дикие животные, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Во вторник, 16 июня, одновременно с Московским зоопарком, открывается и Центр воспроизводства редких животных, сообщает
пресс-служба столичного зоосада.
Вход по сеансам, максимальное количество группы – 20 человек. Центр расположен около поселка Сычево под Волоколамском.
"Купить входной билет можно на кассе, специально оборудованной защитными экранами, — уточняют сотрудники. — Также мы призываем наших посетителей пользоваться бесконтактной оплатой билетов".
Территория Центра оборудована санитайзерами для дезинфекции рук. При посещении гостям рекомендуют надевать маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Посетители будут заходить на территорию Центра с сопровождающими, там работают два электромобиля и автобус, доступна аренда тележек для детей. Пока закрыты павильоны, а также не проводятся мастер-классы.