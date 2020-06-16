Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200616/1572961263.html
В Подмосковье откроется Центр воспроизводства редких животных
Во вторник, 16 июня, одновременно с Московским зоопарком, открывается и Центр воспроизводства редких животных, сообщает пресс-служба столичного зоосада. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T00:33
туризм
дикие животные
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153026/22/1530262217_0:79:2000:1204_1400x0_80_0_0_4c34fe948622b167f7cb37a7b7ee2874.jpg
https://ria.ru/20200608/1572537481.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153026/22/1530262217_0:79:2000:1204_1400x0_80_0_0_4c34fe948622b167f7cb37a7b7ee2874.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153026/22/1530262217_147:0:1855:1281_1400x0_80_0_0_a532ed8a69bb6b3ce4ba8b54921ce621.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153026/22/1530262217_360:0:1641:1281_1400x0_80_0_0_873bab82c011598604fcf15300d4192f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дикие животные, туризм, новости - туризм

В Подмосковье откроется Центр воспроизводства редких животных

00:33 16.06.2020
195
© Depositphotos / LenorluxКуница
Куница
© Depositphotos / Lenorlux
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Во вторник, 16 июня, одновременно с Московским зоопарком, открывается и Центр воспроизводства редких животных, сообщает пресс-служба столичного зоосада.
Вход по сеансам, максимальное количество группы – 20 человек. Центр расположен около поселка Сычево под Волоколамском.
"Купить входной билет можно на кассе, специально оборудованной защитными экранами, — уточняют сотрудники. — Также мы призываем наших посетителей пользоваться бесконтактной оплатой билетов".
Территория Центра оборудована санитайзерами для дезинфекции рук. При посещении гостям рекомендуют надевать маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Посетители будут заходить на территорию Центра с сопровождающими, там работают два электромобиля и автобус, доступна аренда тележек для детей. Пока закрыты павильоны, а также не проводятся мастер-классы.
Луна-рыба, обнаруженная на южном побережье Австралии
8 июня, 08:00Туризм
С Днем океанов! Красота, ужас и загадки обитателей глубин
700000
ТуризмДикие животныеТуризмНовости - Туризм
Рекомендуем
Алена Верди
Потерпевшая прокомментировала смерть лжехирурга Алены Верди
Кабриолеты Aurus на Красной площади
Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
Сотрудник полиции
В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
Министерство финансов США в Вашингтоне
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 80%
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп раскритиковал Германию за сотрудничество с Россией по энергетике
Стоп-кадр трейлера представления игры Dungeons & Dragons
Звезды "Игры престолов" приглашают смотреть, как будут играть в настолку
Президент Франции Шарль де Голль, 1965 год
Во Франции вандалы облили краской бюст генерала Шарля де Голля
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" перестал считать снабжение газом Донбасса поставками на Украину
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
КНДР изучает возможность ввести войска в демилитаризованную зону
Врач в защитном костюме
Коронавирус может стать еще более заразным, заявил вирусолог
Врач в запотевших защитных очках
ТПП предложила ввести заградительные пошлины на СИЗ из Китая
Знак коронавируса
В Панаме выявили новый подвид вируса, вызывающего COVID-19
Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме штата Техас, США
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
Атомная подводная лодка типа Колумбия
СМИ: подводные лодки США десятилетиями делали из низкокачественной стали
Пассажирский самолет
Захарова рассказала о вывозном рейсе из Африки в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
20:33В России 90 военных вылечились от коронавируса за сутки
20:30Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
20:30Правозащитники сообщили о новом деле на белорусского блогера Тихановского
20:24Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
20:22Мурашко оценил стабильность коронавируса
20:21В Израиле за сутки диагностировали около 260 случаев коронавируса
Лента новостейМолния