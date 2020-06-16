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Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве
5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом граждан, прибывающим из Китая,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T03:02
коронавирус в россии
москва
справки
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коронавирус в россии, москва, справки

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве

03:02 16.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПроверка соблюдения дистанции между пассажирами в транспорте
Проверка соблюдения дистанции между пассажирами в транспорте
© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом граждан, прибывающим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса обязали соблюдать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.
В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.
Работодателям предписывалось обеспечить измерение температуры тела сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
В детских садах и школах также было введено ежедневное измерение температуры детей.
Выборочное измерение температуры дистанционным способом было организовано на входах в метро.
10 марта были приняты дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей. В Москве было запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек.
Позднее были запрещены досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.
С 16 марта в Москве было введено свободное посещение в школах и детских садах.
С 17 марта режим свободного посещения был распространен на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы. 21 марта государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования были закрыты. По запросам родителей в школах были организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. Были закрыты колледжи. Столичные вузы также перешли на дистанционную форму обучения.
Москвичам старшего возраста с 16 марта рекомендовалось максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. С 26 марта москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязали соблюдать домашний режим. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут позвонить на телефон горячей линии, на помощь им придут социальные работники и волонтеры.
18 марта работодателям в Москве рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим работы.
С 25 марта в Москве на фоне осложнения ситуации с распространением коронавируса были временно закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа, а также кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек и других развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, было приостановлено проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий в помещениях и под открытым небом.
Был приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для школьников, студентов колледжей и вузов, а также для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была объявлена нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля.
После обращения президента в Москве с 28 марта были введены дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей. Была приостановлена работа ресторанов, кафе, баров, столовых и других общедоступных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд; временно прекращена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости.
Покидать квартиру разрешалось только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести бытовой мусор.
Кроме того, граждан обязали соблюдать социальную дистанцию от других людей не менее 1,5 метров на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах. Исключение – только поездки на такси.
Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязали обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.
2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 1 мая.
Все ранее введенные ограничения в Москве были продлены до 1 мая, также было запрещено посещение городских парков, усадеб и зон отдыха.
9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном порядке посещения кладбищ (они были открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших).
С 13 апреля в Москве был введен ряд дополнительных запретов и ограничений. Временно была приостановлена работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры; приостановлено выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов; приостановлено оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Была приостановлена работа каршеринга.
Для поездок по Москве на личном и общественном транспорте были введены специальные цифровые пропуска, с 15 апреля их наличие для поездок стало обязательным.
28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Действующие ограничения в Москве также были продлены до 11 мая.
Кроме того, была приостановлена организация летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года.
С учетом сложной эпидемиологической ситуации мэром Москвы были принят ряд решений по увеличению числа коек в лечебных учреждениях.
10 марта было принято решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая должна была стать дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1. 17 апреля новая инфекционная больница была открыта. Также были проведены реконструктивные ремонтные работы в 64 лечебных учреждениях (78 корпусов).
Было принято решение о создании временных госпиталей в павильоне на ВДНХ, ледовом дворце в районе Крылатское, конгрессно-выставочном центре в Сокольниках, в автоцентре "Москва" на Каширском шоссе, а также на территории "Экспоцентра" на Красной Пресне.
7 мая режим самоизоляции граждан в Москве был продлен до 31 мая 2020 года, также были продлены временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.
12 мая в Москве начался первый этап ослаблений введенных ограничений, в частности к работе приступили предприятия промышленности и возобновились стройки, однако на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы был введен масочный и перчаточный режим. К работе вернулись более 300 крупных промышленных предприятий. Было возобновлено строительство жилья, детских садов, школ и других городских объектов.
15 мая в Москве стартовало массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, благодаря исследованию станет возможным максимально раннее выявление заболевания у многих людей, особенно тех, кто переносит коронавирус бессимптомно. Это также позволит получить достоверную информацию о ситуации с распространением коронавируса в городе и на отдельных городских предприятиях и организациях.
25 мая в Москве продолжилось поэтапное смягчение ограничений.
Были открыты многофункциональные центры государственных услуг "Мои документы". К работе приступили 88 центров, расположенные в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. Возобновил работу каршеринг, но арендовать машину разрешалось не менее чем на пять дней.
С 26 мая волонтеры смогли вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и выгуливать своих подопечных питомцев.
С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
1 июня в Москве начался второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновили работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогли выходить на прогулки. В целях снижения риска инфицирования коронавирусом, был усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения прогулок. Для свободного посещения вновь были открыты городские парки и зеленые территории, за исключением "Зарядья". При этом аттракционы в парках, детские и спортивные площадки остались закрытыми.
Были открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. Возобновилась работа мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Возобновили работу ярмарки выходного дня. В полном объеме заработал городской велопрокат, ранее (с 10 апреля) пользоваться велосипедами могли только сотрудники курьерских служб. Были открыты стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о том, снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет значительно увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи.
Одновременно с решением о возобновлении работы многих городских организаций мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня.
8 июня Сергей Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве и подчеркнул, что введенные меры позволили избежать "взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим". Мэр Москвы сообщил о возвращении Москвы к обычному ритму жизни.
С 9 июня в Москве был отменен режим самоизоляции, пропуска и графики прогулок.
Все жители столицы, в том числе старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, теперь могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.
Была возобновлена работа каршеринга, парикмахерских, салонов красоты, фотоателье, ветеринарных клиник и агентств по трудоустройству, общественных организаций, кино- и звукозаписывающих студий, научных институтов. Кроме того, были открыты кладбища.
16 июня начинается второй этап возобновления работы городских объектов и организаций. Будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. В городе также заработают летние веранды.
Ожидается, что 23 июня будут отменены ограничения на работу спортивной индустрии – фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения.
Кроме того, будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры: можно будет использовать качели, уличные тренажеры и лавки.
Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.
При этом мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что сроки отмены ограничений в столице могут изменить с учетом эпидемиологической ситуации.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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