Роспотребнадзор оценил рост заболеваемости COVID-19 в Саратовской области

"Пока рост заболеваемости достаточно умеренный, мы все-таки держимся на показателях заболеваемости... они практически у нас на одном и том же уровне. Но дело в том, что откат возможен при значительном росте, пока мы наблюдаем... Небольшая прибавка в абсолютных случаях относительной заболеваемости есть. Пока за коэффициент (распространения инфекции - ред.) 1 не вышли", - сказала Матвеева в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.