https://ria.ru/20200615/1572956084.html
Роспотребнадзор оценил рост заболеваемости COVID-19 в Саратовской области
2020-06-15T16:17
2020-06-15T16:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
саратовская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, общество
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Саратовской области
является достаточно умеренным, откат назад к усилению ограничительных мер возможен при значительном росте, заявила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Власти региона до 21 июня запретили все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах, а людей старше 65 лет - соблюдать режим самоизоляции. Запрещены прогулки в местах массового отдыха людей, за исключением набережных. Всего в регионе лабораторно подтверждено 4734 случая заражения коронавирусом, умерли 38 пациентов, выздоровел 2071. За период с 7 июня число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в области не опускается ниже 112, тогда как прежде этот показатель колебался в пределах меньше 100.
"Пока рост заболеваемости достаточно умеренный, мы все-таки держимся на показателях заболеваемости... они практически у нас на одном и том же уровне. Но дело в том, что откат возможен при значительном росте, пока мы наблюдаем... Небольшая прибавка в абсолютных случаях относительной заболеваемости есть. Пока за коэффициент (распространения инфекции - ред.) 1 не вышли", - сказала Матвеева в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Она пояснила, что снятие ограничительных мер на первом этапе является не слишком значительным, и регион абсолютно обоснованно принял решение о переходе на этот этап послабления ограничений.
Матвеева также пояснила, почему власти сняли ограничения на прогулки людей по набережным.
"Парки и скверы рекомендуется открывать при вступлении в третий этап снятия ограничительных мероприятий. По набережной произошло уточнение: по градостроительному плану она относится к улицам, поэтому и было принято решение открыть как улицу для прогулок", - отметила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.