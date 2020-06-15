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Роспотребнадзор оценил рост заболеваемости COVID-19 в Саратовской области
2020-06-15T16:17
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Роспотребнадзор оценил рост заболеваемости COVID-19 в Саратовской области

16:17 15.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Саратовской области является достаточно умеренным, откат назад к усилению ограничительных мер возможен при значительном росте, заявила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Власти региона до 21 июня запретили все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах, а людей старше 65 лет - соблюдать режим самоизоляции. Запрещены прогулки в местах массового отдыха людей, за исключением набережных. Всего в регионе лабораторно подтверждено 4734 случая заражения коронавирусом, умерли 38 пациентов, выздоровел 2071. За период с 7 июня число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в области не опускается ниже 112, тогда как прежде этот показатель колебался в пределах меньше 100.
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"Пока рост заболеваемости достаточно умеренный, мы все-таки держимся на показателях заболеваемости... они практически у нас на одном и том же уровне. Но дело в том, что откат возможен при значительном росте, пока мы наблюдаем... Небольшая прибавка в абсолютных случаях относительной заболеваемости есть. Пока за коэффициент (распространения инфекции - ред.) 1 не вышли", - сказала Матвеева в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Она пояснила, что снятие ограничительных мер на первом этапе является не слишком значительным, и регион абсолютно обоснованно принял решение о переходе на этот этап послабления ограничений.
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Матвеева также пояснила, почему власти сняли ограничения на прогулки людей по набережным.
"Парки и скверы рекомендуется открывать при вступлении в третий этап снятия ограничительных мероприятий. По набережной произошло уточнение: по градостроительному плану она относится к улицам, поэтому и было принято решение открыть как улицу для прогулок", - отметила она.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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