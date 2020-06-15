https://ria.ru/20200615/1572955351.html
В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 36 тысяч
2020-06-15T16:08
2020-06-15T16:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
кувейт
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, кувейт, в мире
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Число случаев заражения коронавирусом
в Кувейте
превысило 36 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства, за последние сутки в Кувейте выявили 511 новых зараженных, всего число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 36 431, выздоровели 27 531 человека, скончались 298.
Кувейт одной из первых арабских стран ввел самые строгие ограничения в связи с коронавирусом. На фоне большого числа выздоровевших власти объявили в конце мая о постепенном возвращении к обычной жизни, которое пройдет в пять этапов, каждый из которых продлится три недели. Процесс снятия ограничений начался с 31 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.