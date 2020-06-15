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В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу
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В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу

16:06 15.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Власти Молдавии ввели очередной этап снятия ограничений на фоне пандемии коронавируса, в стране возобновлено авиасообщение, вернулись к работе торговые центры, летние террасы, спортивные залы, но при этом к контролю за соблюдением мер безопасности могут привлечь военных.
Власти Молдавии решили снимать ограничения поэтапно - каждые две недели, и середину июня все ждали, как праздник. Наконец, должны были снять ограничения на работу кафе и ресторанов, разрешить всем заниматься спортом и даже улететь куда-нибудь к морю. Но у коронавируса планы оказались другими — за прошлую неделю в стране были зарегистрированы свыше 2 тысяч новых случаев заболевания, поэтому вместе со смягчением режима безопасности власти решили вернуть некоторые ограничения.
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Вдобавок к этому президент Игорь Додон подписал указ, который позволяет властям привлекать военных к обеспечению порядка и контролю за распространением вируса. Мэрия Кишинева предупредила, что воспользуется этой возможностью, если население не будет соблюдать правила безопасности.

Выход из дома по расписанию

Любой выход из дома теперь приходится планировать, особенно тем, кто пока не обзавелся личным транспортом. В ответ на рост числа пациентов с коронавирусом власти молдавской столицы приняли решение о вводе специального режима работы общественного транспорта — с 5.00 до 10.30 и с 15.30 до 21.30 (совпадает с мск). В выходные дни добраться куда-то можно только на такси или пешком. Дорога до центра из любого района Кишинева без пробок не займет и часа, но все это время внутри троллейбуса или автобуса придется находиться в маске, за этим следят очень строго.
Обычно в будний день люди выходят из дома либо на работу, либо за продуктами, причем сейчас все стараются идти на рынки - там и черешню можно купить, и клубнику, и красная смородина прямо с куста уже появилась. Но в понедельник можно полюбоваться только на замки на воротах - и тут спецрежим, в будние дни рынки могут работать лишь до 16.00, в выходные — и вовсе до 14.00. Первый день недели для всех рынков объявлен выходным днем, во время которого нужно проводить санитарную обработку.
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Вместо рынков можно зайти в торговый центр, хотя и там график довольно неудобный: в будни с 10.00 до 16.00, суббота и воскресенье выходные. Недалеко от Центрального рынка в Кишиневе находится торговый центр Unic. В понедельник в нем оказалось совсем пусто, хотя на входе всем исправно измеряют температуру, консультанты внутри работают в масках и перчатках, покупателям предлагают обработать руки дезинфицирующими средствами, а скидки ждут на каждом углу - по покупателям тут соскучились.
"Это сегодня так пусто, на прошлой неделе было гораздо больше народа, скорее всего, причина в том, что изменился график транспорта, да и не все могут в будний день найти время выбраться за покупками", - поделилась с РИА Новости консультант из обувного отдела Ольга.
По ее словам, продажи серьезно упали, потому что в стране запрещены массовые мероприятия, а это значит, что не будет ни выпускных балов, ни свадеб. К тому же многие магазины не успели сменить ассортимент с весеннего на летний.
"Ситуация сейчас сложная, поскольку не все торговые центры готовы отменять плату за аренду торговых площадей за два месяца, пока мы не могли работать. Некоторые владельцы зданий предлагают арендаторам скидку в 50%, но ведь у нас совсем не было доходов, а сейчас нужно покупать новый товар, не сумев сбыть прежний - сплошные убытки", - поясняет женщина.
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Кафе ждали клиентов с полуночи

Если в торговых центрах никого не увидишь, то парки города оказались заполнены людьми, на улице установилась жаркая погода, поэтому всех тянет присесть под деревом со стаканчиком лимонада или мороженым. Главное разочарование всех, кто выбрался на прогулку - это закрытые детские площадки.
"Мы так радовались, что в июне открыли детские площадки. Моей дочке два года, она привыкла играть во дворе или в парке с друзьями, а на выходных мэрия Кишинева опять их закрыла. Никак не могу объяснить дочке, почему нельзя пойти на качели, особенно если она видит там детей - некоторых родителей не останавливают ограждающие ленты, и они все равно пускают детей поиграть, если полиция не видит", - рассказала РИА Новости Людмила.
Чтобы немного поднять настроение маленьким кишиневцам, родители вместе с ними отправляются в кафе. Тут тоже не обошлось без ограничений, гости могут разместиться только на террасах, столики стоят на расстоянии полутора метров, компаниям больше четырех человек посидеть вместе не удастся.
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"Наше заведение работает до 3.00, поэтому первые гости пришли вчера к полуночи, формально было уже 15-е число. Это наши постоянные гости, которые очень скучали по возможности отдохнуть в привычном месте", - поделился с РИА Новости официант Александр.
Молодой человек рассказал, что администрация кафе придумала, как дополнительно обезопасить гостей. Теперь все посетители подключаются к сети Wi-Fi и автоматически попадают на сайт заведения, где могут воспользоваться электронным меню. От бумажного варианта было решено отказаться из соображений безопасности.
"Мне даже меню не нужно, я привыкла сюда приходить, чтобы выпить чашку кофе с круассаном, и ждала этого дня почти три месяца. Никогда не думала, что такие мелочи могут принести столько радости, коронавирус заставил всех по новому оценить свои потребности и возможности", - сказала РИА Новости Елена, которая расположилась за столиком на одной из террас в центральном парке молдавской столицы.
А вот занятия спортом для многих остаются мечтой — общественные спортивные площадки закрыли из соображений безопасности. Спортивным залам позволили вернуться к работе, но посетители не смогут воспользоваться раздевалкой и принять душ. Вдобавок к этому нужно обеспечить расстояние в полтора метра между тренажерами и следить за расстоянием между людьми во время групповых тренировок. В итоге некоторые фитнес-центры заявили, что пока не могут продолжить работу, потому что не способны обеспечить безопасность посетителей.С
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Самолеты снова в небе

Несмотря на то, что коронавирус пока в Молдавии не исчез, власти решили возобновить авиасообщение. Поэтому аэропорт Кишинева радостно распахнул двери для всех, кто готов улететь, правда, пропустят только пассажиров, с провожающими приходится прощаться на пороге.
Зато онлайн-табло, которое долго время пустовало, снова радует глаз — Лондон, Дублин, Москва, Киев, Берлин, Брюссель, Тель-Авив, Лиссабон, Барселона, Афины. В общем, отправиться можно, куда душа захочет. А вот тем, кто прибывает в Кишинев, нужно быть готовым к карантину, две недели в самоизоляции и только после этого - добро пожаловать в Молдавию!
В республике официально подтверждены 11740 случаев коронавируса, умерли 406 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИгорь ДодонМоскваТель-АвивМолдавияБерлин (город)В мире
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