В Новосибирске начали переливать плазму крови с антителами к COVID-19

Власти поясняют, что тестировать на антитела кадровых доноров, которые сдают кровь регулярно, начали 22 мая. При этом у них смотрели не просто наличие необходимых антител класса G, а отбирают образцы плазмы только с высоким титром ковидных антител. Таких доноров, с большим количеством антител к коронавирусу, пока нашлось не много - около 30 человек.