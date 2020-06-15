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В Новосибирске начали переливать плазму крови с антителами к COVID-19
2020-06-15T14:43
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В Новосибирске начали переливать плазму крови с антителами к COVID-19

14:43 15.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗабор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19 у одного из сотрудников Центра социального обслуживания "Мой социальный центр" в Москве
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19 у одного из сотрудников Центра социального обслуживания Мой социальный центр в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. Новосибирский клинический центр крови передал в инфекционную больницу первую партию плазмы для лечения тяжелых пациентов, одну из первых пациенток уже перевели из реанимации в обычную палату, сообщает в понедельник Минздрав Новосибирской области.
"В конце прошлой недели центр крови выполнил первую в регионе заявку на плазму с антителами к коронавирусу. Десять доз передали в инфекционные стационары", - говорится в сообщении.
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Власти поясняют, что тестировать на антитела кадровых доноров, которые сдают кровь регулярно, начали 22 мая. При этом у них смотрели не просто наличие необходимых антител класса G, а отбирают образцы плазмы только с высоким титром ковидных антител. Таких доноров, с большим количеством антител к коронавирусу, пока нашлось не много - около 30 человек.
"Важно отметить, что это не пациенты, недавно вылечившиеся от коронавируса. После болезни действует медотвод от кроводачи. Доноры плазмы – люди, у которых не было признаков ОРВИ последние несколько месяцев. Скорее всего, это те, кто перенес инфекцию бессимптомно", - отмечается в сообщении.
Со ссылкой на главного врача инфекционной больницы №1, главного инфекциониста Новосибирской области Ларису Позднякову уточняется, что, первое переливание плазмы пациентам прошло в штатном режиме.
"Об однозначной эффективности данного метода говорить рано, но одну из пациенток уже через сутки после переливания перевели из реанимации в обычную палату", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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