https://ria.ru/20200615/1572949501.html
В Новосибирске начали переливать плазму крови с антителами к COVID-19
2020-06-15T14:43
2020-06-15T14:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
новосибирская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572795841_0:291:3086:2027_1400x0_80_0_0_21a3e6331076b93b2eaa229f77e559f6.jpg
новосибирская область
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572949501.html?chat_room_id=1572949501
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572795841_0:291:3086:2027_1400x0_80_0_0_21a3e6331076b93b2eaa229f77e559f6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572795841_58:0:2789:2048_1400x0_80_0_0_b53975019d523e1afe75fcccb1c65f29.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572795841_399:0:2447:2048_1400x0_80_0_0_80f4110019c73f7c47e5938e16cd6b4e.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, новосибирская область, общество
НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости.
Новосибирский клинический центр крови передал в инфекционную больницу первую партию плазмы для лечения тяжелых пациентов, одну из первых пациенток уже перевели из реанимации в обычную палату, сообщает в понедельник Минздрав Новосибирской области
.
"В конце прошлой недели центр крови выполнил первую в регионе заявку на плазму с антителами к коронавирусу
. Десять доз передали в инфекционные стационары", - говорится в сообщении.
Власти поясняют, что тестировать на антитела кадровых доноров, которые сдают кровь регулярно, начали 22 мая. При этом у них смотрели не просто наличие необходимых антител класса G, а отбирают образцы плазмы только с высоким титром ковидных антител. Таких доноров, с большим количеством антител к коронавирусу, пока нашлось не много - около 30 человек.
"Важно отметить, что это не пациенты, недавно вылечившиеся от коронавируса. После болезни действует медотвод от кроводачи. Доноры плазмы – люди, у которых не было признаков ОРВИ последние несколько месяцев. Скорее всего, это те, кто перенес инфекцию бессимптомно", - отмечается в сообщении.
Со ссылкой на главного врача инфекционной больницы №1, главного инфекциониста Новосибирской области Ларису Позднякову уточняется, что, первое переливание плазмы пациентам прошло в штатном режиме.
"Об однозначной эффективности данного метода говорить рано, но одну из пациенток уже через сутки после переливания перевели из реанимации в обычную палату", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.