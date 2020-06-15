Только треть санаториев открылись в Алтайском крае

"На территории Алтайского края функционирует 41 санаторно-курортное учреждение, на утро 15 июня уведомили нас, получили экспертное заключение 14 организаций. Собственно говоря, они и начали свою деятельность", - заявила Калинина.

Ранее председатель Белокурихинского городского совета депутатов Сергей Криворученко заявил, что себестоимость путевки в алтайские санатории увеличилась на 30%. В связи с этим с июля возможно повышение стоимости на 10-15%. С 8 июня 2020 года в Алтайском крае разрешили работать только санаториям, имеющим медицинскую лицензию. Базы отдыха должны оставаться закрытыми до 22 июня.