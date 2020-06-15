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Только треть санаториев открылись в Алтайском крае
2020-06-15T13:52
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Только треть санаториев открылись в Алтайском крае

13:52 15.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкАлтайский край
Алтайский край
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Алтайский край. Архивное фото
БАРНАУЛ, 15 июн - РИА Новости. Четырнадцать санаториев из 41 открылись в Алтайском крае после того, как 8 июня им разрешили работать, сообщила на пресс-конференции замначальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
"На территории Алтайского края функционирует 41 санаторно-курортное учреждение, на утро 15 июня уведомили нас, получили экспертное заключение 14 организаций. Собственно говоря, они и начали свою деятельность", - заявила Калинина.
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Чтобы стать пациентом санаторно-курортного учреждения, нужно получить справку об эпидокружении и отрицательный результат лабораторного обследования на коронавирус. "Справка о наличии либо отсутствии контактов с зараженными получается в поликлинике по месту жительства", - уточнила Калинина.
Ранее председатель Белокурихинского городского совета депутатов Сергей Криворученко заявил, что себестоимость путевки в алтайские санатории увеличилась на 30%. В связи с этим с июля возможно повышение стоимости на 10-15%. С 8 июня 2020 года в Алтайском крае разрешили работать только санаториям, имеющим медицинскую лицензию. Базы отдыха должны оставаться закрытыми до 22 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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