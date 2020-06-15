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Распространение нового коронавируса
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"С ранениями справились и здесь справляемся": как в ДНР лечат COVID-19
2020-06-15T13:10
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коронавирус covid-19, донецкая народная республика, в мире

"С ранениями справились и здесь справляемся": как в ДНР лечат COVID-19

13:10 15.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМобильный госпиталь МЧС ДНР
Мобильный госпиталь МЧС ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике достигло 833, 38 человек умерли, но в минздраве отмечают, что ситуация в целом стабильная, резкого прироста заболеваемости нет.
В ведомстве уверены, что своевременно введенные ограничительные меры позволили избежать массового распространения болезни. Эпидемиологи отмечают, что широкого распространения новой коронавирусной инфекции среди населения республики нет, но прогнозировать дальнейшее развитие ситуации не берутся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Новый вызов для медицины ДНР

Первый случай COVID-19 был подтвержден в ДНР в конце марта. Уже к этому моменту в республике был создан оперативный штаб по предотвращению распространения COVID-19, введен режим повышенной готовности, определены и подготовлены отделения в больницах для госпитализации пациентов с коронавирусом.
Клиническая Рудничная больница в Макеевке - одна из таких. Она принимает самых тяжелых пациентов с подтвержденным коронавирусом и дыхательной недостаточностью. По словам главврача Анны Рудниченко, новое отделение создано на базе анестезиологического отделения еще в марте. Оно рассчитано на 15 человек, но в случае необходимости может быть расширено до 20 койко-мест. Первый пациент с подтвержденным COVID-19 поступил 7 апреля. Через отделение прошли уже более 50 человек.
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"Когда пациенты пошли, мы в рабочем порядке уже их принимали и оказывали помощь. С точки зрения приспособления условий для пациентов мы практически ничего не делали. С точки зрения обеспечения безопасности персонала пришлось продумать распределение потоков, как входить, где одеваться, как обрабатываться, как выходить, где оставлять одежду для дезинфекции", - рассказала РИА Новости Рудниченко.
По ее словам, одной из главных сложностей, с которой столкнулись врачи вначале, было нетипичное течение заболевания и вызываемых им пневмоний. В лечении таких пациентов врачи ориентировались в основном на методы, применяемые в России.
"Проблема этих пневмоний COVIDных в том, что они на первых стадиях развития практически не видны на рентгеновских снимках. Человек ходит, у него даже температура может не повышаться. На начальных стадиях рентгенологически все хорошо. Бывает, вечером у пациента одна картинка, а на следующий день совершенно другая. Очень быстрое развитие клиники. Пневмонии протекают совершенно непредсказуемо", - сказала Рудниченко.
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Главврач отмечает, что отделение обеспечено необходимыми медикаментами, а медики – защитными костюмами, респираторами, бахилами. С опытом в лечении новой инфекции появляются и свои наработки. По ее словам, самой взрослой пациентке, прошедшей лечение в отделении и выписанной с полным выздоровлением, был 91 год.
"Да, есть определенные сложности, но они связаны с тем, что мы никогда с этим не сталкивались, мы никогда не лечили эту инфекцию, не сталкивались именно с таким видом пневмоний. Но мы справляемся. В 2014 году (когда начался конфликт в Донбассе – ред.) мы тоже не сталкиваясь с минно-взрывными травмами, осколочными травмами, огнестрельными ранениями, мы с колес учились этому всему. И мы справились", - заявила Рудниченко.
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Ограничения дали результат

Из-за угрозы распространения нового коронавируса указом главы республики Дениса Пушилина был введен ряд ограничений: запрещены массовые спортивные и культурно-развлекательные мероприятия, сокращено время работы кафе и ресторанов, введен обязательный масочный режим в общественном транспорте и помещениях. Кроме того, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. За нарушение ограничений в ДНР предусмотрена административная и уголовная ответственность.
"Благодаря своевременному введению главой ДНР ряда ограничительных мер массового распространения болезни и большого количества случаев тяжелого течения болезни удалось избежать. У нас получилось предотвратить сценарий событий, который мы могли наблюдать, например, в Италии, Испании, США, где, кроме прочего, зафиксирован очень высокий уровень смертности", - сказала журналистам министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
По ее словам, ситуация с коронавирусной инфекцией в республике стабильная, резкого прироста заболеваемости нет.
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Обеспеченность тестами и медикаментами

По информации минздрава, ДНР в полной мере обеспечена лекарственными препаратами для лечения коронавирусной инфекции, а также необходимым медицинским оборудованием. Они поступают в основном из России.
Также в достаточном количестве имеются тест-системы для определения COVID-19. В минздраве сообщили, что недавно получена крупная партия тестов на 10 тысяч исследований. Само тестирование проводится на базе республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора.
"Три лаборатории сейчас участвуют. Мы оснащены современным оборудованием для проведения этих исследований. Тоже подарок РФ. До этого на территории ДНР такие исследования проводились в единичных масштабах. Сейчас мы можем проводить их фактически на потоке. Сначала было порядка 60 исследований в сутки, сейчас мы делаем 250-300", - рассказал РИА Новости директор департамента государственной санитарно-эпидемиологической службы ДНР Дмитрий Клишкан.
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По его словам, почти за три месяца действия режима повышенной готовности в ДНР проведено более 6 тысяч тестов на коронавирус. В очереди на исследование стоят порядка тысячи образцов. Изначально лабораторная база республики была не готова к проведению таких исследований, но сейчас она расширяется.
"Открывается еще одна лаборатория на базе Донецкого клинического территориального объединения. Изучается возможность открытия лаборатории на базе Донецкого медицинского университета, центральной научно-исследовательской лаборатории", - отметил Клишкан.
Он уточнил, что тесты на COVID-19 в республике проводятся только по медицинским показаниям: заразившимся инфекцией, пациентам с пневмонией, людям, контактировавшим с заболевшими и имеющим симптомы инфекции, а также медикам с клиническими проявлениями коронавируса. Однако в ближайшее время планируется начать проводить исследования для всех желающих.
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Прогнозы

Клишкан уверяет, что широкого распространения COVID-19 в республике нет, хотя и отмечается незначительный рост заболеваемости. Но прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, по его словам, сложно.
"Пока мы имеем тенденцию к росту: два человека заболевших заражают трех человек. Это незначительный, но рост. Мы надеемся, что комплекс принятых мероприятий приведет к снижению заболеваемости. В борьбе с воздушно-капельными инфекциями основным (методом - ред.) является вакцинация. Но в настоящий момент мы не можем предложить ее. Поэтому надо бороться карантинно-ограничительными мерами", - отметил директор департамента.
По его словам, дальнейшее развитие ситуации зависит от ряда факторов. Среди них погодные условия, сроки действия ограничительных мер, соблюдение их жителями республики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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