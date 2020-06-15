https://ria.ru/20200615/1572936306.html
В Нижегородской области умерли пять пациентов с коронавирусом
2020-06-15T11:45
2020-06-15T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
глеб никитин
здоровье - общество
нижегородская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, глеб никитин, здоровье - общество, нижегородская область, общество
УФА, 15 июн - РИА Новости.
Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией
в Нижегородской области
достигло 173 человек, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, по данным на 15 июня 2020 года от коронавируса скончались еще 5 жителей области, число летальных случаев достигло 173. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.
По данным пресс-службы, на 15 июня в регионе общее число заболевших достигло 14 204 человек. "Более 4,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 2,5 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 90 человек находятся в обсерваторах", - говорится в сообщении.
"На 15 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области составил 0,72. Это на данный момент самый низкий показатель. Если тенденция сохранится, то будем планировать переход на второй этап снятия ограничений. Дальнейшая стабилизация во многом зависит от каждого из нас. Напомню, что в регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и самоизоляция. Не посещая без необходимости места массового скопления людей, вы сможете защитить себя и своих близких", - цитирует пресс-служба губернатора региона Глеба Никитина
, который отметил, что власти области будут оценивать ситуацию в динамике в ближайшие 1-2 недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.