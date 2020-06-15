В Нижегородской области умерли пять пациентов с коронавирусом

"Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, по данным на 15 июня 2020 года от коронавируса скончались еще 5 жителей области, число летальных случаев достигло 173. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

По данным пресс-службы, на 15 июня в регионе общее число заболевших достигло 14 204 человек. "Более 4,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 2,5 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 90 человек находятся в обсерваторах", - говорится в сообщении.