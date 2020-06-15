https://ria.ru/20200615/1572929642.html
В Крыму выявили семь новых случаев COVID-19
2020-06-15T10:10
2020-06-15T10:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. В Крыму за сутки выявлено семь новых случаев заболевания COVID-19, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции. Пять из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, два – при лабораторном скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Таким образом, всего на текущий период в республике зарегистрировано 546 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период - 363 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.