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В Крыму выявили семь новых случаев COVID-19
2020-06-15T10:10
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коронавирус в россии
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сергей аксенов (политик)
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В Крыму выявили семь новых случаев COVID-19

10:10 15.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у машины скорой помощи
Медицинский работник у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник у машины скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. В Крыму за сутки выявлено семь новых случаев заболевания COVID-19, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции. Пять из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, два – при лабораторном скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Таким образом, всего на текущий период в республике зарегистрировано 546 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период - 363 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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