В Крыму выявили семь новых случаев COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. В Крыму за сутки выявлено семь новых случаев заболевания COVID-19, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции. Пять из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, два – при лабораторном скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Таким образом, всего на текущий период в республике зарегистрировано 546 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период - 363 человека.