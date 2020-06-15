Судно "Маршал Геловани" вернулось во Владивосток из Антарктиды

"Во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи из дальнего похода гидрографического судна Тихоокеанского флота "Маршал Геловани"…. В честь возвращения экспедиции из дальнего похода на причале Корабельной набережной во Владивостоке прошло общее построение экипажей кораблей соединения ТОФ и экипажа гидрографического судна", - говорится в сообщении.