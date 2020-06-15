Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572923588.html
Судно "Маршал Геловани" вернулось во Владивосток из Антарктиды
2020-06-15T05:46
иван крузенштерн
тихоокеанский флот вмф россии
русское географическое общество
папуа-новая гвинея
австралия
антарктида
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154795/22/1547952271_57:0:1444:780_1200x0_80_0_0_2f997c09c1d09e7c8a4991234d632741.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200607/1572588664.html
папуа-новая гвинея
австралия
антарктида
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572923588.html?chat_room_id=1572923588
Новости
ru-RU
71
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154795/22/1547952271_57:0:1444:780_1200x0_80_0_0_2f997c09c1d09e7c8a4991234d632741.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154795/22/1547952271_231:0:1271:780_1200x0_80_0_0_80966ccbfb1f7b32078d519e618c4a22.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154795/22/1547952271_657:0:1437:780_1200x0_80_0_0_70090ade55714c6ff4d6d51faf61258c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван крузенштерн, тихоокеанский флот вмф россии, русское географическое общество, папуа-новая гвинея, австралия, антарктида, общество

Судно "Маршал Геловани" вернулось во Владивосток из Антарктиды

05:46 15.06.2020
71
© РИА Новости / Виталий АньковВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Гидрографическое судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани" вернулось во Владивосток после трехмесячной экспедиции в Антарктиду, сообщает пресс-служба флота.
Плавание при поддержке Русского географического общества было посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Оно продлилось более трех месяцев.
"Во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи из дальнего похода гидрографического судна Тихоокеанского флота "Маршал Геловани"…. В честь возвращения экспедиции из дальнего похода на причале Корабельной набережной во Владивостоке прошло общее построение экипажей кораблей соединения ТОФ и экипажа гидрографического судна", - говорится в сообщении.
По традиции капитану судна Игорю Садову вручили жареного поросёнка. Церемония встречи завершилась общим прохождением личного состава соединения надводных кораблей ТОФ.
За время экспедиции судно прошло более 22 тысяч морских миль, экипаж выполнил 19 тысяч линейных километров маршрутного промера, более 700 гидрометеорологических наблюдений, в том числе океанографических работ в районе Папуа-Новой Гвинеи.
"Маршал Геловани" стал первым судном Тихоокеанского флота, которое достигло района Южного магнитного полюса Земли в море Дюрвиля. Судно впервые за 30 лет во взаимодействии с исследовательским судном Балтийского флота "Адмирал Владимирский" провело на месте замеры по определению истинной точки Южного магнитного полюса. Также впервые за 30 лет судно ТОФ зашло в Австралию.
Российский подводный беспилотник Витязь-Д впервые достиг дна Марианской впадины
7 июня, 13:58
Погрузился в бездну. Аппарат РФ показал видео со дна Марианской впадины
100000
Обсудить 0
Иван КрузенштернТихоокеанский флот ВМФ РоссииРусское географическое обществоПапуа-Новая ГвинеяАвстралияАнтарктидаОбщество
Рекомендуем
Шанхай
Торгпредство продвигает идею открытия в КНР российской торговой сети
Арктические комплексы ПВО Тор-М2ДТ на базе вездехода ДТ-30 на территории 726 учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске
Комплексы ПВО "Тор-М2" будут поступать в войска до 2027 года
Врач у окна в госпитале COVID-19
Военные медики ВВО обменялись с врачами из Москвы опытом лечения COVID-19
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Пошив защитных масок
Россия поставила из Китая партию оборудования для производства масок
Стартовая позиция мишеней высокомобильного мишенного комплекса Адъютант
В России разрабатывают мишень "Адъютант" с шестью целями в небе
Город Биробиджан. Архив
В ЕАО начали снимать ограничения, введенные из-за COVID-19
Вид на Сухум
В Абхазии снимают запрет на массовые спортивные и культурные мероприятия
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
Законопроект по шельфу в Арктике нуждается в проработке, заявил Кобылкин
Невский проспект в Санкт-Петербурге
В Петербурге заработают парикмахерские, библиотеки и бани
Дакота Джонсон на премьере фильма Большой всплеск
СМИ узнали, что Дакота Джонсон снимется в комедийном сериале про ковбоев
Самка золотого львиного тамарина с двумя детенышами в зоопарке Франции
В Новосибирском зоопарке показали, как едят краснорукие тамарины
Автобус в Москве
В Москве в выходные ряд маршрутов изменят режим работы
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
Количество машин на дорогах в Москве за неделю увеличилось на 180 тысяч
Посев сои во время весенних полевых работ в Краснодарском крае
Счетная палата проверила исполнение бюджета в АПК и рыболовстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28Торгпред считает, что в КНР должен функционировать российский банк
07:27На Камчатке тушат пожар площадью 750 гектаров вблизи крупного села
07:26Торгпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая
07:22Торгпред объяснил, как Россия может использовать особый статус Гонконга
07:20Торгпредство продвигает идею открытия в КНР российской торговой сети
07:17В Ухане предложили открыть павильон российских товаров
07:14Торгпред оценил качество поставленной из КНР в РФ медицинской продукции
07:12Россия поставила из Китая партию оборудования для производства масок
07:10В российском торгпредстве рассказали о поставках средств защиты из КНР
07:05КНДР грозит возмездием Южной Корее за переброску агитационных листовок
07:02В Приамурье СК проверит видео о психологическом насилии над ребенком
06:57Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова
06:56В Москве более 200 пациентов лечатся от COVID в инфекционной больнице №2
06:52Продление сделки ОПЕК+ на месяц логично, заявил глава "Газпром нефти"
06:33Эксперт спрогнозировал спад ВВП России в 2020 году на 4,2%
06:33В Южной Корее за сутки зафиксировали 37 случаев COVID-19
06:26В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
06:24В Бурятии выявили еще 51 случай COVID-19
06:23В Приамурье с 17 июня начнут открывать библиотеки
06:21В Приморье продлили ограничения на въезд в Хасанский район
Лента новостейМолния