Судно "Маршал Геловани" вернулось во Владивосток из Антарктиды

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Гидрографическое судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани" вернулось во Владивосток после трехмесячной экспедиции в Антарктиду, сообщает пресс-служба флота.
Плавание при поддержке Русского географического общества было посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Оно продлилось более трех месяцев.
"Во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи из дальнего похода гидрографического судна Тихоокеанского флота "Маршал Геловани"…. В честь возвращения экспедиции из дальнего похода на причале Корабельной набережной во Владивостоке прошло общее построение экипажей кораблей соединения ТОФ и экипажа гидрографического судна", - говорится в сообщении.
По традиции капитану судна Игорю Садову вручили жареного поросёнка. Церемония встречи завершилась общим прохождением личного состава соединения надводных кораблей ТОФ.
За время экспедиции судно прошло более 22 тысяч морских миль, экипаж выполнил 19 тысяч линейных километров маршрутного промера, более 700 гидрометеорологических наблюдений, в том числе океанографических работ в районе Папуа-Новой Гвинеи.
"Маршал Геловани" стал первым судном Тихоокеанского флота, которое достигло района Южного магнитного полюса Земли в море Дюрвиля. Судно впервые за 30 лет во взаимодействии с исследовательским судном Балтийского флота "Адмирал Владимирский" провело на месте замеры по определению истинной точки Южного магнитного полюса. Также впервые за 30 лет судно ТОФ зашло в Австралию.