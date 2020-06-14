В Москве с начала года 45 тысяч человек стали донорами

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уже 45 тысяч москвичей стали донорами за 5 месяцев текущего года, они сделали более 63 тысяч донаций, сообщила журналистам заместитель мэра Уже 45 тысяч москвичей стали донорами за 5 месяцев текущего года, они сделали более 63 тысяч донаций, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова , особо отметив тех, кто сдает плазму, помогая выздороветь пациентам с COVID-19.

Четырнадцатого июня отмечается Всемирный день донора. По словам Раковой, это "один из важных социальных праздников", посвященный тем, кто безвозмездно сдает свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей.

"В этот день хочется еще раз вспомнить, что искусственных заменителей крови пока не существует. Приглашаем всех неравнодушных людей на сдачу крови и ее компонентов. За 5 месяцев этого года 45 тысяч доноров уже осуществили более 63 тысяч донаций. Сегодня особенно хочется отметить особую категорию доноров – доноров плазмы, поборовших COVID-19. Многие из них никогда ранее не сдавали кровь, но узнав, что они могут помочь выздороветь пациентам с таким же вирусным заболеванием, откликнулись и сдали плазму", – рассказала Ракова.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения, в 2019 году в Москве донорами стали более 86 тысяч человек, из которых около 83 тысяч – безвозмездные доноры. В медицинские организации города было передано почти 43 тысячи литров эритроцитсодержащих сред, около 52 тысяч лечебных доз тромбоконцентрата и 30 тысяч литров свежезамороженной плазмы.

"Большая часть доноров Службы крови Москвы – люди, сознательно выбирающие донорство как образ жизни. Закономерно, что в связи с пандемией и введением ограничительных мер, донорская активность снизилась. Однако параллельно уменьшилась потребность медицинских организаций в компонентах крови. В Москве все пациенты, нуждающиеся в экстренном переливании крови, получили ее в достаточном количестве", – отметила главный врач Центра крови им. О. К. Гаврилова Ольга Майорова.

Отмечается, что сегодня в Службу крови департамента здравоохранения Москвы входят два подразделения Центра крови им. О.К. Гаврилова и 12 отделений переливания крови при многопрофильных медицинских организациях. В течение месяца во всех 14 пунктах доноры смогут получить памятные подарки и сувениры.

"Ежегодно московская Служба крови заготавливает свыше 160 тысяч литров цельной крови. Каждый день в медицинские организации выдается около 200 литров донорской крови. Каждые 5 минут хотя бы одному пациенту проводится переливание донорской крови", - сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.