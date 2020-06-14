Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572905350.html
В Москве с начала года 45 тысяч человек стали донорами
2020-06-14T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
донорство
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542911_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_95c2035218f76b64e964c4edeeb34f49.jpg
https://ria.ru/20200614/1572789886.html
https://ria.ru/20200614/1572901464.html
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572905350.html?chat_room_id=1572905350
Новости
ru-RU
1250
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542911_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_95c2035218f76b64e964c4edeeb34f49.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542911_171:0:2902:2048_1200x0_80_0_0_4157a3edc7d22c74e7a7468e436699c5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542911_512:0:2560:2048_1200x0_80_0_0_0fa3f9ad81085f8be83d036220f88e3c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, донорство, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

В Москве с начала года 45 тысяч человек стали донорами

11:34 14.06.2020
1250
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗабор крови у донора в Москве
Забор крови у донора в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Забор крови у донора в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уже 45 тысяч москвичей стали донорами за 5 месяцев текущего года, они сделали более 63 тысяч донаций, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, особо отметив тех, кто сдает плазму, помогая выздороветь пациентам с COVID-19.
Четырнадцатого июня отмечается Всемирный день донора. По словам Раковой, это "один из важных социальных праздников", посвященный тем, кто безвозмездно сдает свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей.
Донор сдает кровь
Вчера, 07:41
Всемирный день донора крови
"В этот день хочется еще раз вспомнить, что искусственных заменителей крови пока не существует. Приглашаем всех неравнодушных людей на сдачу крови и ее компонентов. За 5 месяцев этого года 45 тысяч доноров уже осуществили более 63 тысяч донаций. Сегодня особенно хочется отметить особую категорию доноров – доноров плазмы, поборовших COVID-19. Многие из них никогда ранее не сдавали кровь, но узнав, что они могут помочь выздороветь пациентам с таким же вирусным заболеванием, откликнулись и сдали плазму", – рассказала Ракова.
Как сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения, в 2019 году в Москве донорами стали более 86 тысяч человек, из которых около 83 тысяч – безвозмездные доноры. В медицинские организации города было передано почти 43 тысячи литров эритроцитсодержащих сред, около 52 тысяч лечебных доз тромбоконцентрата и 30 тысяч литров свежезамороженной плазмы.
"Большая часть доноров Службы крови Москвы – люди, сознательно выбирающие донорство как образ жизни. Закономерно, что в связи с пандемией и введением ограничительных мер, донорская активность снизилась. Однако параллельно уменьшилась потребность медицинских организаций в компонентах крови. В Москве все пациенты, нуждающиеся в экстренном переливании крови, получили ее в достаточном количестве", – отметила главный врач Центра крови им. О. К. Гаврилова Ольга Майорова.
Григорий Маслов
Вчера, 09:07Распространение нового коронавируса
Журналист РИА Новости рассказал, почему стал донором
Отмечается, что сегодня в Службу крови департамента здравоохранения Москвы входят два подразделения Центра крови им. О.К. Гаврилова и 12 отделений переливания крови при многопрофильных медицинских организациях. В течение месяца во всех 14 пунктах доноры смогут получить памятные подарки и сувениры.
"Ежегодно московская Служба крови заготавливает свыше 160 тысяч литров цельной крови. Каждый день в медицинские организации выдается около 200 литров донорской крови. Каждые 5 минут хотя бы одному пациенту проводится переливание донорской крови", - сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
600011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19донорствоАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
Рекомендуем
Человеческая почка
Врач рассказал, как избежать болезней почек
Процесс донации
Как пережили изоляцию станции крови и зачем нужно сдавать плазму
Мужчина пьет воду
Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
Горничная отеля Арт Москва Войковская в Москве
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в отели
Российский подводный беспилотник Витязь-Д впервые достиг дна Марианской впадины
США пытались следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Путин впервые прокомментировал события в США
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России на Новом Арбате в Москве
Путин отреагировал на критику поправок к Конституции
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Ученые рассказали об угрозе развития новой болезни из-за коронавируса
Побережье острова Итуруп
Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах
Певец Филипп Киркоров
Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ
Здание Министерства иностранных дел РФ
Дату встречи глав МИД и Минобороны РФ и Турции согласуют дополнительно
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Мишустин утвердил программу развития промышленности до 2035 года
Президент США Дональд Трамп на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Чем закончится попытка конвоировать Трампа из Белого дома?
На стартовой площадке ракета MOMO
В Японии неудачно завершилась попытка запуска коммерческой ракеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния