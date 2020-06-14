https://ria.ru/20200614/1572904527.html
В ВС Украины выявили три новых случая COVID-19
2020-06-14T11:17
2020-06-14T11:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире
КИЕВ, 14 июн – РИА Новости.
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины,
всего болеет 171 человек, выздоровели 174, сообщил в воскресенье пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Два военнослужащих и один работник ВС Украины Днепропетровской области находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным медслужбы, по состоянию на утро воскресенья в ВС Украины болеет 171 человек, всего за время пандемии выздоровели 174 человека, зафиксировано четыре летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 461 человек.
По последним данным Минздрава, на Украине число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 648, до 31 154, умерли еще девять человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.