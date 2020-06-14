В ВС Украины выявили три новых случая COVID-19

"За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Два военнослужащих и один работник ВС Украины Днепропетровской области находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

На Украине еще один депутат от "Слуги народа" заболел COVID-19

На Украине еще один депутат от "Слуги народа" заболел COVID-19

По данным медслужбы, по состоянию на утро воскресенья в ВС Украины болеет 171 человек, всего за время пандемии выздоровели 174 человека, зафиксировано четыре летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 461 человек.