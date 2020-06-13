https://ria.ru/20200613/1572890413.html
В Петербурге с 15 июня снимут часть ограничений
2020-06-13T17:23
2020-06-13T17:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572136264_0:363:2936:2015_1200x0_80_0_0_e9d2077d19bf67eee79c33d987a0302e.jpg
https://ria.ru/20200611/1572815284.html
1
санкт-петербург
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200613/1572890413.html?chat_room_id=1572890413
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572136264_0:363:2936:2015_1200x0_80_0_0_e9d2077d19bf67eee79c33d987a0302e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572136264_205:0:2936:2048_1200x0_80_0_0_54e5fbea2ca580d2878f67387d7125dd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572136264_722:252:2518:2048_1200x0_80_0_0_22796ed1bbb5f1ea9ae72be42e35e6d6.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости.
С 15 июня в Санкт-Петербурге
снимут часть ограничений, следует из постановления, подписанного губернатором города Александром Бегловым
.
В частности, заработают библиотеки и архивы, риэлтерские организации, рекрутинговые агентства, фотомастерские и фотостудии. Парикмахерские смогут работать по предварительной записи, но оказывать косметические услуги им пока не разрешили. Откроются также мебельные магазины, за исключением тех, что находятся в торговых центрах.
В профессиональных спортивных клубах разрешается начать тренировки.
Запрет на массовые мероприятия сохраняется, однако он не касается парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941.
Кроме того, с понедельника восстанавливается в полном объеме действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.
Власти города прорабатывают с Роспотребнадзором
вопрос о проведении музыкального фестиваля "Звезды белых ночей".
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 20 тысяч, 569 человек умерли, около 10 тысяч вылечились и выписаны из больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.