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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572890413.html
В Петербурге с 15 июня снимут часть ограничений
2020-06-13T17:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
общество
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коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество

В Петербурге с 15 июня снимут часть ограничений

17:23 13.06.2020
3617
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы моет памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге
Сотрудник коммунальной службы моет памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Сотрудник коммунальной службы моет памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. С 15 июня в Санкт-Петербурге снимут часть ограничений, следует из постановления, подписанного губернатором города Александром Бегловым.
В частности, заработают библиотеки и архивы, риэлтерские организации, рекрутинговые агентства, фотомастерские и фотостудии. Парикмахерские смогут работать по предварительной записи, но оказывать косметические услуги им пока не разрешили. Откроются также мебельные магазины, за исключением тех, что находятся в торговых центрах.
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В профессиональных спортивных клубах разрешается начать тренировки.
Запрет на массовые мероприятия сохраняется, однако он не касается парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941.
Кроме того, с понедельника восстанавливается в полном объеме действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.
Власти города прорабатывают с Роспотребнадзором вопрос о проведении музыкального фестиваля "Звезды белых ночей".
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 20 тысяч, 569 человек умерли, около 10 тысяч вылечились и выписаны из больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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