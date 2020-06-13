В Петербурге с 15 июня снимут часть ограничений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. С 15 июня в С 15 июня в Санкт-Петербурге снимут часть ограничений, следует из постановления, подписанного губернатором города Александром Бегловым

В частности, заработают библиотеки и архивы, риэлтерские организации, рекрутинговые агентства, фотомастерские и фотостудии. Парикмахерские смогут работать по предварительной записи, но оказывать косметические услуги им пока не разрешили. Откроются также мебельные магазины, за исключением тех, что находятся в торговых центрах.

В профессиональных спортивных клубах разрешается начать тренировки.

Запрет на массовые мероприятия сохраняется, однако он не касается парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941.

Кроме того, с понедельника восстанавливается в полном объеме действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.

Власти города прорабатывают с Роспотребнадзором вопрос о проведении музыкального фестиваля "Звезды белых ночей".

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 20 тысяч, 569 человек умерли, около 10 тысяч вылечились и выписаны из больниц.