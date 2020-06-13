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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572884340.html
В Иране за сутки выявили 2410 случаев COVID-19
2020-06-13T15:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иран
в мире
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коронавирус covid-19, иран, в мире

В Иране за сутки выявили 2410 случаев COVID-19

13:39 13.06.2020 (обновлено: 15:54 13.06.2020)
198
© REUTERS / Wana News AgencyПрохожие в защитных масках на улице Тегерана
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
© REUTERS / Wana News Agency
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Иран выявил порядка 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения страны.
По его данным, за прошедшие 24 часа скончался 71 человек, выявлено 2410 новых случаев заражения.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 184 955, скончались 8730 человек, выздоровели на данный момент 146 748.
В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти будут вынуждены вновь ввести ограничения при несоблюдении населением мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса в стране. Прежде Роухани указывал, что Иран не может себе позволить остановить экономическую деятельность из-за коронавируса, заявив, что населению необходимо привыкать жить в условиях COVID-19, поскольку представления о том, когда пандемия закончится, нет.
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В Иране в последние полтора месяца наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады сменялись ростом и наоборот. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая заражения коронавирусом, а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов и даже обновлен антирекорд по новым случаям за сутки. В последнюю неделю фиксировался относительный спад распространяемости.
Рост наблюдался по мере снятия властями ограничений на работу "опасных" с точки зрения распространения коронавируса предприятий и бизнеса, где предполагается большое скопление людей (в том числе мест общественного питания). Кроме того, власти разрешили работу мечетей во многих районах страны и открыли для посещения святыни, а недавно отмечались религиозные праздники по случаю окончания месяца Рамадан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИранВ мире
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