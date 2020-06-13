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В Кировской области число умерших с COVID-19 выросло до 26
2020-06-13T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кировская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кировская область, общество

В Кировской области число умерших с COVID-19 выросло до 26

11:54 13.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Еще один больной коронавирусом житель Кировской области скончался в больнице, число погибших от новой коронавирусной инфекции увеличилось до 26, сообщает оперштаб региона.
По состоянию на утро 13 июня, в регионе за сутки выявлено 39 новых случаев COVID-19 с симптомами заболевания. Общее число заражений инфекцией с клиническими проявлениями заболевания составляет 2563 случая.
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"Тридцать человек находятся в тяжелом состоянии, из них 16 в отделении реанимации и интенсивной терапии, 11 человек – на ИВЛ. Количество летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 26 случаев. В инфекционном госпитале скончался житель областного центра", - говорится в сообщении.
Все госпитализированные получают лечение в полном объёме. В том числе около 300 пациентов по показаниям получают новый лекарственный препарат "Авифавир", поступивший на этой неделе во все инфекционные госпитали региона.
За прошедшие сутки из инфекционных госпиталей с выздоровлением от COVID-19 выписаны 39 человек. Общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 1617 человек. Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 8 920 человек. Заболевших среди них нет. Снято с карантина 25 482 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кировская областьОбщество
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