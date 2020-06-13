В Кировской области число умерших с COVID-19 выросло до 26

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Еще один больной коронавирусом житель Еще один больной коронавирусом житель Кировской области скончался в больнице, число погибших от новой коронавирусной инфекции увеличилось до 26, сообщает оперштаб региона.

По состоянию на утро 13 июня, в регионе за сутки выявлено 39 новых случаев COVID-19 с симптомами заболевания. Общее число заражений инфекцией с клиническими проявлениями заболевания составляет 2563 случая.

"Тридцать человек находятся в тяжелом состоянии, из них 16 в отделении реанимации и интенсивной терапии, 11 человек – на ИВЛ. Количество летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 26 случаев. В инфекционном госпитале скончался житель областного центра", - говорится в сообщении.

Все госпитализированные получают лечение в полном объёме. В том числе около 300 пациентов по показаниям получают новый лекарственный препарат "Авифавир", поступивший на этой неделе во все инфекционные госпитали региона.

За прошедшие сутки из инфекционных госпиталей с выздоровлением от COVID-19 выписаны 39 человек. Общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 1617 человек. Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 8 920 человек. Заболевших среди них нет. Снято с карантина 25 482 человека.