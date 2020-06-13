В отдаленных селах Якутии пройдет досрочное голосование по поправкам

Руководитель администрации Афанасий Владимиров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с главами Таттинского, Чурапчинского и Момcкого улусов по вопросам подготовки к голосованию. Отмечается, что ранее аналогичные совещания прошли с участием 315 глав поселений 34-х районов республики, членов ЦИК Якутии и других ответственных лиц.

"По подсчетам специалистов, в досрочном этапе голосования примут участие около 8 тысяч человек. Организацию и проведение досрочного голосования будут осуществлять члены более 140 участковых комиссий при помощи вездеходов, моторных лодок и вертолетов", - информируют власти.

Владимиров обратил особое внимание глав улусов на информирование жителей о механизме "Мобильный избиратель" и других удобных способах подачи заявления. "Прием заявлений через портал Госуслуг, МФЦ "Мои документы" и территориальные избирательные комиссии уже ведется с 5 июня, участковые избирательные комиссии начнут принимать заявления с 16 июня", - говорится в сообщении.