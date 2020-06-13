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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200613/1572879592.html
В отдаленных селах Якутии пройдет досрочное голосование по поправкам
2020-06-13T11:13
голосование по поправкам в конституцию
республика саха (якутия)
конституция рф
общество
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республика саха (якутия), конституция рф, общество

В отдаленных селах Якутии пройдет досрочное голосование по поправкам

11:13 13.06.2020
81
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНапечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
ЯКУТСК, 13 июн – РИА Новости. Досрочный этап всероссийского голосования по поправкам в конституцию РФ охватит около 8 тысяч человек в труднодоступных поселениях Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Руководитель администрации Афанасий Владимиров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с главами Таттинского, Чурапчинского и Момcкого улусов по вопросам подготовки к голосованию. Отмечается, что ранее аналогичные совещания прошли с участием 315 глав поселений 34-х районов республики, членов ЦИК Якутии и других ответственных лиц.
"По подсчетам специалистов, в досрочном этапе голосования примут участие около 8 тысяч человек. Организацию и проведение досрочного голосования будут осуществлять члены более 140 участковых комиссий при помощи вездеходов, моторных лодок и вертолетов", - информируют власти.
Владимиров обратил особое внимание глав улусов на информирование жителей о механизме "Мобильный избиратель" и других удобных способах подачи заявления. "Прием заявлений через портал Госуслуг, МФЦ "Мои документы" и территориальные избирательные комиссии уже ведется с 5 июня, участковые избирательные комиссии начнут принимать заявления с 16 июня", - говорится в сообщении.
Конституция РФ
9 июня, 12:56Голосование по поправкам в Конституцию
В отдаленных районах Чукотки голосование по поправкам начнется 10 июня
Также на совещании обсудили обеспечение безопасности. "В данное время главами поселений дорабатываются графики и схемы голосования по требованиям Роспотребнадзора… Подробно обсуждены способы и сроки доставки средств индивидуальной защиты, дезинфектантов в поселения, организация дежурства медиков на участках для голосования", - добавили в пресс-службе.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика Саха (Якутия)Конституция РФОбщество
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