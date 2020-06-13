В отдаленных селах Якутии пройдет досрочное голосование по поправкам

ЯКУТСК, 13 июн – РИА Новости. Досрочный этап всероссийского голосования по поправкам в конституцию РФ охватит около 8 тысяч человек в труднодоступных поселениях Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Руководитель администрации Афанасий Владимиров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с главами Таттинского, Чурапчинского и Момcкого улусов по вопросам подготовки к голосованию. Отмечается, что ранее аналогичные совещания прошли с участием 315 глав поселений 34-х районов республики, членов ЦИК Якутии и других ответственных лиц.
"По подсчетам специалистов, в досрочном этапе голосования примут участие около 8 тысяч человек. Организацию и проведение досрочного голосования будут осуществлять члены более 140 участковых комиссий при помощи вездеходов, моторных лодок и вертолетов", - информируют власти.
Владимиров обратил особое внимание глав улусов на информирование жителей о механизме "Мобильный избиратель" и других удобных способах подачи заявления. "Прием заявлений через портал Госуслуг, МФЦ "Мои документы" и территориальные избирательные комиссии уже ведется с 5 июня, участковые избирательные комиссии начнут принимать заявления с 16 июня", - говорится в сообщении.
Также на совещании обсудили обеспечение безопасности. "В данное время главами поселений дорабатываются графики и схемы голосования по требованиям Роспотребнадзора… Подробно обсуждены способы и сроки доставки средств индивидуальной защиты, дезинфектантов в поселения, организация дежурства медиков на участках для голосования", - добавили в пресс-службе.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.