Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200613/1572877119.html
В Норильске собрали более четырех тысяч кубометров топливно-водяной смеси
2020-06-13T09:55
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572788920_0:67:1280:787_1200x0_80_0_0_32a3a2aea8150c5b3e661e691731b432.jpg
https://ria.ru/20200611/1572817565.html
https://ria.ru/20200611/1572790222.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572877119.html?chat_room_id=1572877119
Новости
ru-RU
1910
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572788920_0:67:1280:787_1200x0_80_0_0_32a3a2aea8150c5b3e661e691731b432.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572788920_72:0:1209:853_1200x0_80_0_0_fa24da3fe023f8209be61e34315c9d80.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572788920_214:0:1067:853_1200x0_80_0_0_740d024f545bade25d149822a5c2248a.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске собрали более четырех тысяч кубометров топливно-водяной смеси

09:55 13.06.2020
1910
© Фото : МЧС РФНорильск
Норильск
© Фото : МЧС РФ
Норильск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 июн - РИА Новости. В Норильске на месте разлива дизельного топлива за сутки собрано более четырех тысяч кубометров топливно-водяной смеси и 21 919 кубометров с момента начала работ по ликвидации аварии, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
"За текущие сутки собрано 4119 кубометров топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 21 919 кубометров", - говорится в сообщении.
Норильская ТЭЦ-3, где произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную
11 июня, 16:25
Суд арестовал главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске
В ведомстве сообщили, что в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 9578 тонн загрязненного поверхностного грунта, или 55 714 тонн нарастающим итогом.
За сутки было обработано сорбентом 3400 квадратных метров загрязненной территории (всего 55700 квадратных метров).
Для обеспечения запаса емкостей для хранения собранных нефтепродуктов запланирована поставка 30 емкостей общей вместимостью 7500 кубометров.
К ликвидации ЧС привлечено 734 человека и 285 единиц техники.
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
11 июня, 10:49
В Норильск для сбора топлива доставили 70 емкостей по 250 кубометров
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
110008
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
Затопленная улица в Китае
В Китае почти 30 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений
Сейсмограф
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Кимберлитовая трубка Мир в городе Мирный
Глава Якутии: затопленный рудник "Мир" не угрожает здоровью жителей
Протестующий против аннексии территорий Западного берега реки Иордан держит флаг Палестины перед израильскими военными
Историческая возможность или ошибка: в Израиле оценили планы по аннексии
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова
Повстанцы-хуситы
В Саудовской Аравии заявили, что сбили выпущенную хуситами ракету
Работа ДПС во время периода самоизоляции
В России 49 регионов снимают ограничения из-за коронавируса
ЗельфираТрегулова
Путин поздравил главу Третьяковки с юбилеем
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Подросток за компьютером
Оптическая иллюзия с совой озадачила пользователей Сети
Севастополь
В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
Владислав Голиков
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Белка в Нескучном саду в Москве
Парк Горького рассказал москвичам, чем нельзя кормить белок
Актер Гоша Куценко
Гоша Куценко вступился за Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
22:17В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
22:15Адвокат рассказал, почему семья Захарова не приняла извинения Ефремова
Лента новостейМолния