https://ria.ru/20200613/1572877119.html
В Норильске собрали более четырех тысяч кубометров топливно-водяной смеси
2020-06-13T09:55
2020-06-13T09:55
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 13 июн - РИА Новости.
В Норильске
на месте разлива дизельного топлива за сутки собрано более четырех тысяч кубометров топливно-водяной смеси и 21 919 кубометров с момента начала работ по ликвидации аварии, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю
.
"За текущие сутки собрано 4119 кубометров топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 21 919 кубометров", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 9578 тонн загрязненного поверхностного грунта, или 55 714 тонн нарастающим итогом.
За сутки было обработано сорбентом 3400 квадратных метров загрязненной территории (всего 55700 квадратных метров).
Для обеспечения запаса емкостей для хранения собранных нефтепродуктов запланирована поставка 30 емкостей общей вместимостью 7500 кубометров.
К ликвидации ЧС привлечено 734 человека и 285 единиц техники.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.