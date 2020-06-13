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В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи
2020-06-13T09:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воронежская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воронежская область

В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи

09:44 13.06.2020
2321
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области шестой день подряд превышает 200 за сутки, общее число заболевших достигло 4221, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня ежедневно регистрируются более 200 подтвержденных случаев COVID-19.
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"В субботу, 13 июня, официально подтверждено заражение 228 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 4221 человека. Скончался 21 пациент, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 1944.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВоронежская область
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