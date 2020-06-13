Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,4 тысячи

ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 63 - до 3453, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3453 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире выявлено 711 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 537, в Петушинском районе - 440, Муроме - 317, Александровском районе - 294, Ковровском районе - 246.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 1667 пациентов, скончались - 44.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.