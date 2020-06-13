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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572876188.html
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,4 тысячи
2020-06-13T09:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимирская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимирская область

Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,4 тысячи

09:20 13.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач и пациент в госпитале COVID-19
Врач и пациент в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач и пациент в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 63 - до 3453, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3453 случая заболевания", - говорится в сообщении.
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Во Владимире выявлено 711 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 537, в Петушинском районе - 440, Муроме - 317, Александровском районе - 294, Ковровском районе - 246.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 1667 пациентов, скончались - 44.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимирская область
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