В Москве запускают производство изделий для пациентов после стомирования

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Медицинские изделия для стомированных больных будут изготавливать в технополисе "Москва". Это позволит полностью обеспечить нужды городской системы здравоохранения и не закупать продукцию за границей. Производство планируют запустить к концу 2021 года, сообщается на портале мэра Москвы.

"Сейчас более 90% медицинских изделий для реабилитации инвалидов и онкобольных в постоперационный период приобретаются за границей. Новое производство позволит полностью заместить рынок импортной продукции и обеспечить городскую систему здравоохранения необходимыми медизделиями для стомированных больных", — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Власти Москвы заключили с компанией-производителем офсетный контракт. Преимущества такого договора для города состоят в организации импортозамещения в социально значимых сферах, увеличении налогооблагаемой базы, экономии бюджетных средств, так как в результате конкурсных процедур снижается цена закупаемой продукции, а в дальнейшем и цены последующих госконтрактов. Инвестор в свою очередь получает надежного покупателя и долгосрочную гарантию сбыта, а также последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков.