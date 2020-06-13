https://ria.ru/20200613/1572821648.html
В Москве запускают производство изделий для пациентов после стомирования
2020-06-13T08:00
2020-06-13T08:18
хорошие новости
хорошие новости
владимир ефимов (политик)
москва
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хорошие новости, владимир ефимов (политик), москва
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Медицинские изделия для стомированных больных будут изготавливать в технополисе "Москва". Это позволит полностью обеспечить нужды городской системы здравоохранения и не закупать продукцию за границей. Производство планируют запустить к концу 2021 года, сообщается на портале мэра Москвы.
"Сейчас более 90% медицинских изделий для реабилитации инвалидов и онкобольных в постоперационный период приобретаются за границей. Новое производство позволит полностью заместить рынок импортной продукции и обеспечить городскую систему здравоохранения необходимыми медизделиями для стомированных больных", — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Власти Москвы заключили с компанией-производителем офсетный контракт. Преимущества такого договора для города состоят в организации импортозамещения в социально значимых сферах, увеличении налогооблагаемой базы, экономии бюджетных средств, так как в результате конкурсных процедур снижается цена закупаемой продукции, а в дальнейшем и цены последующих госконтрактов. Инвестор в свою очередь получает надежного покупателя и долгосрочную гарантию сбыта, а также последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков.
Стомирование – создание отверстия, которое сообщает полый нарушенный орган с наружным катетером или трубкой для нормализации состояния пациента после операции или других медицинских манипуляций.