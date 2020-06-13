В Алтайском крае придумали приложение для пчеловодов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Алтайском крае создали цифровой сервис, который будет оповещать пасечников об обработке полей пестицидами. Это позволит избежать массовой гибели пчел.

По данным официального сайта Алтайского края, по объемам производства меда регион входит в пятерку ведущих в стране – в прошлом году здесь получили 7650 тонн продукта. При этом, по информации краевого минсельхоза, в прошлом году в крае массово погибли пчелы из-за того, что фермеры вовремя не оповестили пасечников. В результате власти региона были вынуждены возместить пчеловодам потери в размере 8,5 миллиона рублей.

Чтобы впредь избежать подобных проблем, в помощь пчеловодам в регионе разработали мобильное приложение. Пользователю сервиса нужно указать на карте координаты пасеки, и на телефон придет оповещение, когда в районе будут обрабатывать поля. Таким образом, пасечники смогут вовремя прикрыть ульи и избежать массовой гибели пчел.

Пока приложение используется в тестовом режиме и доступно 146 пасечникам в 13 районах края. Для того чтобы воспользоваться сервисом, они получили идентификационные номера и зарегистрировались в национальной системе учета и регистрации животных Regargo.

Как поясняют в минсельхозе региона, принцип работы приложения прост: аграрии указывают период планируемой обработки в специальной информационной системе, а пчеловод в мобильном приложении обозначает геолокацию своей пасеки. Сервис анализирует координаты этих пасек относительно обрабатываемых полей и оповещает пчеловодов.

Мы разработали подробную инструкцию по работе с приложением, а также создали специальную группу в мессенджере, чтобы получать обратную связь от пчеловодов, фермеров и вносить корректировки в работу сервиса", – цитирует начальника отдела развития и управления информационными ресурсами МСХ региона Алексея Алехина официальный сайт Алтайского края.