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Распространение нового коронавируса
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В Румынии выявили 222 новых случая заражения коронавирусом
2020-06-12T13:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
румыния
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коронавирус covid-19, румыния, в мире

В Румынии выявили 222 новых случая заражения коронавирусом

13:24 12.06.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 222, до 21 404, всего с начала пандемии умерли 1 380 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 21 182 случаях заражения, 1 369 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 21 404 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1 380 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 15,4 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РумынияВ мире
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