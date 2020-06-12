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Распространение нового коронавируса
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В Грузии коронавирус выявили у девяти человек за сутки
2020-06-12T10:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
георгий гахария
грузия
в мире
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коронавирус covid-19, георгий гахария, грузия, в мире

В Грузии коронавирус выявили у девяти человек за сутки

10:24 12.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи на улице Тбилиси
Бригада скорой медицинской помощи на улице Тбилиси
© Sputnik
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ТБИЛИСИ, 12 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Грузии за сутки увеличилось на девять и достигло 837, еще трое человек выздоровели, сообщается в пятницу на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 837, среди них выздоровели 697 человек, смертельных случаев - 13", - говорится в сообщении.
В режиме карантина находятся 3213 человек, под наблюдением в стационарах - 303.
Накануне премьер Георгий Гахария заявил, что в нескольких новых случаях не известны источники заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Георгий ГахарияГрузияВ мире
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