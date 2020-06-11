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Во Франции за сутки умерли 27 человек с коронавирусом
2020-06-11T21:34
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Во Франции за сутки умерли 27 человек с коронавирусом

21:34 11.06.2020
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции продолжает расти, за сутки от инфекции скончались 27 человек, в общей сложности мерли 29 346 человек, сообщает в четверг Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
Накануне сообщалось о 29 319 умерших.
"Во Франции с начала эпидемии умерли 29 346 человек, из них 18 962 - в больницах. Данные по умершим в социальных и медико-социальных учреждениях будут обновлены 16 июня", - отмечает ведомство.
С начала эпидемии в стране было госпитализировано 103 067 человек, из них 18 167 - в отделениях реанимации. Выздоровели 72 149 человек.
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"В больницах с COVID-19 находятся 11 465 человек (неделю назад – 13 101). За сутки зарегистрировано 143 новые госпитализации (195 неделю назад). В реанимации с тяжёлым течением болезни находятся 903 человека (1163 неделю назад). За сутки в реанимации поступило 26 новых пациентов с тяжёлым течением (23 неделю назад)", - отмечают в DGS.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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