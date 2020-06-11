Движение по мосту в новой Москве, размытому паводком, восстановили

"Да, все восстановлено в 2 часа ночи... Полностью демонтировали (старую конструкцию - ред.) и заново все сделали из новых конструкций, не просто укрепили, а переделали все заново - это эффективнее, надолго и надежно. Чем латать старое, лучше сделать новое", - рассказал Набокин.