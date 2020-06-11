https://ria.ru/20200611/1572833337.html
Движение по мосту в новой Москве, размытому паводком, восстановили
2020-06-11T20:45
2020-06-11T20:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
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общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Движение по мосту через реку Незнайка вблизи деревни Большое Покровское в новой Москве, который пострадал от паводка, восстановили ночью, сообщил РИА Новости префект ТиНАО Дмитрий Набокин.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что автомобильный мост через реку Незнайка в новой Москве в среду днем размыло паводком, движение по мосту было закрыто, но были альтернативные пути объезда. Длина пострадавшего от стихии моста - 5 метров, ширина - 8 метров. Набокин заявлял РИА Новости, что мост должны восстановить в течение нескольких часов.
"Да, все восстановлено в 2 часа ночи... Полностью демонтировали (старую конструкцию - ред.) и заново все сделали из новых конструкций, не просто укрепили, а переделали все заново - это эффективнее, надолго и надежно. Чем латать старое, лучше сделать новое", - рассказал Набокин.
По словам префекта, движение по мосту запущено. К вечеру четверга, когда основание подсядет, будет уложен асфальт. Набокин подчеркнул, что для восстановленного моста сделана также защита от подмывания.