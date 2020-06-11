Sputnik China вошел в топ-10 лучших иностранных СМИ по рейтингу Weibo

ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Международное информационное агентство Sputnik China вошло в Tоп-10 лучших иностранных СМИ за 2019 год по рейтингу ведущей китайской социальной сети Weibo. Награды были презентованы лауреатам на "звездной церемонии", проведенной в Пекине в формате видеоконференции.

Австралии и В рейтинге оценивались средства массовой информации Азии, Европы, США Новой Зеландии . Компанию Sputnik составили, в частности, японская газета Nikkei, гонконгский телеканал Phoenix, новостной портал Тайваня ETtoday, французская Les Nouvelles d'Europe.

"Weibo Starlight Awards - крупное китайское событие в сфере новых медиа, - отметил руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Китае Андрей Каспарсон. - Признание Sputnik China одним из 10 наиболее влиятельных иностранных СМИ в китайской социальной сети Вэйбо безусловно стало большим достижением для всей команды Sputnik. Фактически мы остаемся единственным влиятельным российским СМИ на китайском языке в Китае и продолжим оперативно доставлять китайской аудитории динамичный информационный контент, в том числе в соцсетях".

Количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Weibo превышает 11,3 млн. По этому показателю агентство опережает таких гигантов медиа-индустрии, как французское AFP (3,62 млн) и японское Kyodo News (2,88 млн). Cайт Sputnik China был запущен в декабре 2014 года и сегодня, по данным Google Analytics, набирает 2,9 млн просмотров в месяц и 24 278 уникальных посетителей среднесуточно.

Weibo – сервис микроблогов и одна из самых популярных социальных сетей в Китае. Количество зарегистрированных пользователей в 2019 году составило 800 млн человек, число активных пользователей ежемесячно – 250 млн. Weibo часто называют китайским Twitter, однако его функционал настолько велик, что было бы корректнее сравнивать соцсеть с Facebook и VK. Каждый день на Weibo публикуется более 100 млн сообщений. Выручка компании за первый квартал 2020 года составила 323 млн долларов.