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Sputnik China вошел в топ-10 лучших иностранных СМИ по рейтингу Weibo
2020-06-11T19:33
weibo
sputnik
китай
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weibo, sputnik, китай

Sputnik China вошел в топ-10 лучших иностранных СМИ по рейтингу Weibo

19:32 11.06.2020 (обновлено: 19:33 11.06.2020)
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© SputnikSputnik China вошел в Tоп-10 лучших иностранных СМИ по рейтингу Weibo
Sputnik China вошел в Tоп-10 лучших иностранных СМИ по рейтингу Weibo
© Sputnik
ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Международное информационное агентство Sputnik China вошло в Tоп-10 лучших иностранных СМИ за 2019 год по рейтингу ведущей китайской социальной сети Weibo. Награды были презентованы лауреатам на "звездной церемонии", проведенной в Пекине в формате видеоконференции.
В рейтинге оценивались средства массовой информации Азии, Европы, США, Австралии и Новой Зеландии. Компанию Sputnik составили, в частности, японская газета Nikkei, гонконгский телеканал Phoenix, новостной портал Тайваня ETtoday, французская Les Nouvelles d'Europe.
"Weibo Starlight Awards - крупное китайское событие в сфере новых медиа, - отметил руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Китае Андрей Каспарсон. - Признание Sputnik China одним из 10 наиболее влиятельных иностранных СМИ в китайской социальной сети Вэйбо безусловно стало большим достижением для всей команды Sputnik. Фактически мы остаемся единственным влиятельным российским СМИ на китайском языке в Китае и продолжим оперативно доставлять китайской аудитории динамичный информационный контент, в том числе в соцсетях".
Количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Weibo превышает 11,3 млн. По этому показателю агентство опережает таких гигантов медиа-индустрии, как французское AFP (3,62 млн) и японское Kyodo News (2,88 млн). Cайт Sputnik China был запущен в декабре 2014 года и сегодня, по данным Google Analytics, набирает 2,9 млн просмотров в месяц и 24 278 уникальных посетителей среднесуточно.
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Weibo – сервис микроблогов и одна из самых популярных социальных сетей в Китае. Количество зарегистрированных пользователей в 2019 году составило 800 млн человек, число активных пользователей ежемесячно – 250 млн. Weibo часто называют китайским Twitter, однако его функционал настолько велик, что было бы корректнее сравнивать соцсеть с Facebook и VK. Каждый день на Weibo публикуется более 100 млн сообщений. Выручка компании за первый квартал 2020 года составила 323 млн долларов.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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