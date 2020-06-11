Губернатор Подмосковья проинспектировал работу больницы в Воскресенске

"Ваша клиника первой на себя удар взяла и в самый апогей, пик пандемии, врачи спасали жизни. Было развёрнуто 200 коек. Инфекционной больнице тяжело пришлось. Потеряли двух врачей. Врача и медсестру. Светлая им память. Слава Богу, в июне месяце у нас снижение и смертности, и госпитализации, все-таки волна ушла, и за все это время спасено 35 тысяч жизней. Всей вашей команде большое спасибо", - сказал Воробьев врачам больницы.