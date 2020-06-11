https://ria.ru/20200611/1572829285.html
Губернатор Подмосковья проинспектировал работу больницы в Воскресенске
2020-06-11T19:10
2020-06-11T19:10
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
проинспектировал, как идет возвращение к плановому режиму работы Воскресенской районной больницы №2 после спада пандемии коронавируса, и пообщался с врачами.
"Инфекционное отделение на 48 коек продолжает принимать пациентов, больных COVID-19. Поэтапно начинает работать неврология, хирургия, травматология, кардиология, гинекология, офтальмология и лор-отделение, а также роддом", - сообщает Telegram-канал главы региона.
Новые правила посещения введены для пациентов: вход в перчатках и масках, интервал между записью 30 минут, а также обязательная проверка температуры.
"Ваша клиника первой на себя удар взяла и в самый апогей, пик пандемии, врачи спасали жизни. Было развёрнуто 200 коек. Инфекционной больнице тяжело пришлось. Потеряли двух врачей. Врача и медсестру. Светлая им память. Слава Богу, в июне месяце у нас снижение и смертности, и госпитализации, все-таки волна ушла, и за все это время спасено 35 тысяч жизней. Всей вашей команде большое спасибо", - сказал Воробьев врачам больницы.