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Губернатор Подмосковья проинспектировал работу больницы в Воскресенске
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Губернатор Подмосковья проинспектировал работу больницы в Воскресенске

19:10 11.06.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал, как идет возвращение к плановому режиму работы Воскресенской районной больницы №2
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал, как идет возвращение к плановому режиму работы Воскресенской районной больницы №2
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал, как идет возвращение к плановому режиму работы Воскресенской районной больницы №2 после спада пандемии коронавируса, и пообщался с врачами.
"Инфекционное отделение на 48 коек продолжает принимать пациентов, больных COVID-19. Поэтапно начинает работать неврология, хирургия, травматология, кардиология, гинекология, офтальмология и лор-отделение, а также роддом", - сообщает Telegram-канал главы региона.
Новые правила посещения введены для пациентов: вход в перчатках и масках, интервал между записью 30 минут, а также обязательная проверка температуры.
"Ваша клиника первой на себя удар взяла и в самый апогей, пик пандемии, врачи спасали жизни. Было развёрнуто 200 коек. Инфекционной больнице тяжело пришлось. Потеряли двух врачей. Врача и медсестру. Светлая им память. Слава Богу, в июне месяце у нас снижение и смертности, и госпитализации, все-таки волна ушла, и за все это время спасено 35 тысяч жизней. Всей вашей команде большое спасибо", - сказал Воробьев врачам больницы.
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2 июня, 12:52
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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