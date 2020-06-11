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Путин поручил разработать меры поддержки занятости студентов
2020-06-11T19:10
владимир путин
образование - общество
общество
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владимир путин, образование - общество, общество

Путин поручил разработать меры поддержки занятости студентов

19:10 11.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября разработать меры поддержки занятости студентов, привлекать их к работе в сфере детского отдыха, сельского хозяйства и IT, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России, Минтрудом России, Минсельхозом России и при участии молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" разработать комплекс мер по поддержке занятости студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, и обеспечить его реализацию, предусмотрев привлечение обучающихся в летний период 2020 года к оплачиваемой работе, в том числе в сферах организации отдыха и оздоровления детей, сельского хозяйства, информационно-телекоммуникационных технологий и инженерного дела", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 октября.
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