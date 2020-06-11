Путин поручил разработать меры поддержки занятости студентов

"Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России, Минтрудом России, Минсельхозом России и при участии молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" разработать комплекс мер по поддержке занятости студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, и обеспечить его реализацию, предусмотрев привлечение обучающихся в летний период 2020 года к оплачиваемой работе, в том числе в сферах организации отдыха и оздоровления детей, сельского хозяйства, информационно-телекоммуникационных технологий и инженерного дела", - говорится в перечне поручений.