В Евросоюзе обеспокоены решением Трампа по Международному уголовному суду

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.

"Мой ответ будет осторожным, я пока не знаю всех аспектов этого решения… Этот вопрос вызывает беспокойство", - сказал Жозеп Боррель.

Он добавил, что в ЕС поддерживают Международный уголовный суд, "который рассматривает самые тяжелые преступления против человечности", и что американское решение должно быть изучено.