https://ria.ru/20200611/1572826410.html
В Евросоюзе обеспокоены решением Трампа по Международному уголовному суду
2020-06-11T18:30
2020-06-11T18:30
жозеп боррель
дональд трамп
брюссель
евросоюз
международный уголовный суд
сша
в мире
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жозеп боррель, дональд трамп, брюссель, евросоюз, международный уголовный суд, сша, в мире
БРЮССЕЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Евросоюз
должен изучить подписанный президентом США Дональдом Трампом
указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда
(МУС) в отношении военных и других служащих в США, но этот вопрос вызывает беспокойство, заявил на пресс-конференции в Брюсселе
верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель
.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями МУС в отношении военных и других служащих в США, обвинив эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.
"Мой ответ будет осторожным, я пока не знаю всех аспектов этого решения… Этот вопрос вызывает беспокойство", - сказал Жозеп Боррель.
Он добавил, что в ЕС поддерживают Международный уголовный суд, "который рассматривает самые тяжелые преступления против человечности", и что американское решение должно быть изучено.
"Мы изучим это решение… На базе того, что я знаю, мы можем только еще раз выразить поддержку МУС", - подчеркнул глава европейской дипломатии.