https://ria.ru/20200611/1572826120.html
В Тульской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
2020-06-11T18:26
2020-06-11T18:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей дюмин
коронавирусы
здоровье - общество
тульская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей дюмин, коронавирусы, здоровье - общество, тульская область, общество
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости.
Власти Тульской области
продлили до 22 июня режим самоизоляции для людей старше 65 лет, введенный с 4 апреля из-за ситуации с коронавирусной инфекцией
, сообщает в четверг облправительство.
Соответствующие дополнения в указ №41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внес 11 июня губернатор Алексей Дюмин
.
"Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается по 22 июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это требование не применяется к работникам органов государственной власти и органов местного самоуправления региона, избирательных комиссий, предприятий и организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством РФ и Тульской области.
"В обновленной редакции документа число участников официальных мероприятий увеличено до 50 человек. При этом обязательно использование участниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и предварительная дезинфекция места проведения", - говорится в сообщении.
В Тульской области за время пандемии COVID-19 подтвержден у 5047 человек, число выздоровевших выросло до 2961. В регионе умерли 52 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.