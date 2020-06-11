https://ria.ru/20200611/1572824568.html
В Самарской области четыре человека пострадали в ДТП
2020-06-11T17:56
2020-06-11T17:56
самарская область
происшествия
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самарская область, происшествия
САМАРА, 11 июн - РИА Новости.
Трое детей и один взрослый пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Самарской области
, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.
По данным ведомства, сообщение об аварии на дороге "Тольятти - Хрящевка" в районе населенного пункта Верхние Белозерки поступило в четверг в 16.55 (15.55 мск), столкнулись Lada Granta и Lada Vesta.
"В результате ДТП пострадало четыре человека, в том числе три ребенка (мужчина 1965 года рождения, мальчик 2006 года рождения, девочки 2006 и 2005 годов рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.