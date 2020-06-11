https://ria.ru/20200611/1572818026.html
Число жертв COVID-19 в Сербии достигло 252
2020-06-11T16:31
2020-06-11T16:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сербия
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, в мире
БЕЛГРАД, 11 июн - РИА Новости.
Один больной COVID-19 скончался в Сербии
за сутки, выявлен 71 новый зараженный, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и начале июня несколько дней прошло без жертв, в том числе с понедельника на вторник.
"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 252 человека. Выявлен 71 новый зараженный, всего 12 102 больных", - заявил минздрав в четверг.
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее заявил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии
и Герцеговины, Черногории
, Северной Македонии
и Албании
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.