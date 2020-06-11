AliExpress выделил 500 тысяч масок для волонтеров в Подмосковье

"В министерство промышленности Московской области было передано 500 тысяч масок. Выражаю большую благодарность компании AliExpress Россия за неравнодушие и безвозмездную помощь, уверена, что наши партнёрские отношения позволят реализовать еще много значимых проектов", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.

Реализацию масок среди волонтеров и больниц будет осуществлять Мособлмедсервис. С марта текущего года, AliExpress Россия передали более 50 миллионов масок и других индивидуальных средств защиты для благотворительных целей.

"Мы уверены, что помощь городу и области, где ситуация с коронавирусом остается сложной – это наша ответственность, как крупного бизнеса. Надеемся, эти маски смогут помочь в непростом деле врачей и волонтеров", – приводятся слова генерального директора AliExpress Россия Дмитрия Сергеева.