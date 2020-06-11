https://ria.ru/20200611/1572805065.html
AliExpress выделил 500 тысяч масок для волонтеров в Подмосковье
2020-06-11T13:45
2020-06-11T13:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости.
Компания AliExpress
Россия выделила 500 тысяч бесплатных защитных масок для волонтеров и сотрудников больниц Московской области
, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"В министерство промышленности Московской области было передано 500 тысяч масок. Выражаю большую благодарность компании AliExpress Россия за неравнодушие и безвозмездную помощь, уверена, что наши партнёрские отношения позволят реализовать еще много значимых проектов", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.
Реализацию масок среди волонтеров и больниц будет осуществлять Мособлмедсервис. С марта текущего года, AliExpress Россия передали более 50 миллионов масок и других индивидуальных средств защиты для благотворительных целей.
"Мы уверены, что помощь городу и области, где ситуация с коронавирусом остается сложной – это наша ответственность, как крупного бизнеса. Надеемся, эти маски смогут помочь в непростом деле врачей и волонтеров", – приводятся слова генерального директора AliExpress Россия Дмитрия Сергеева.