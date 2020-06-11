В Абхазии предложили продлить сроки закрытия границы республики

СУХУМ, 11 июн - РИА Новости. Представитель координационного штаба по борьбе с коронавирусом в Абхазии Алхас Джинджолия предложил ослабить карантинные меры в республике, но продлить сроки закрытия границы с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
"Будем ходатайствовать о снятии некоторых ограничений в республике, но выступаем за продолжение закрытия границы", - сказал он.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 36. Количество выздоровевших - 27. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Ранее сообщалось, что Абхазия продлила карантин и закрытие границ с Россией и Грузией из-за коронавируса до 15 июня. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.