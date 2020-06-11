На Кубани мужчину, посадившего сына на цепь, отправили в колонию

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Жителя Краснодарского края, посадившего на цепь своего 10-летнего сына, приговорили к трем годам колонии, сообщается на сайте СУСК РФ по Кубани.
С начала июня по 18 июля 2019 года житель села Великовечное неоднократно отводил своего 10-летнего сына в подсобное помещение, а также сарай, где обматывал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой прикреплял лестнице или деревянной ножке стеллажа. Так, днем 18 июля мужчина отвел ребенка в сарай, посадил на цепь и запер, а сам отправился в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном. Мальчику удалось выбраться, он был помещен в реабилитационный центр. Врачи подтвердили, что травм на теле ребенка нет.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в сумме 100 тысяч рублей. Отбывать основное наказание мужчине надлежит в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына (п."д" ч.2 ст.127 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст.156 УК РФ).