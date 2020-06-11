Следствие установило личность поджигателя синагоги в Архангельске

В Архангельске в ночь с 12 на 13 апреля был совершен поджог еврейского культурного центра и синагоги "Звезда Севера". По данным РЕК, никто не пострадал, так как синагога была закрыта на карантин, но ущерб был нанесен "на миллионы рублей". Российский еврейский конгресс счел поджог актом антисемитизма и призывал правоохранительные органы провести тщательное расследование.

"Установлен причастный к совершению нападения на здание Еврейского культурного центра "Звезда Севера" в Архангельске. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по определению всех обстоятельств преступления. Об этом в ответ на запрос Российского еврейского конгресса сообщил врио начальника следственного управления МВД РФ по Архангельской области Владимир Николаев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Это третье нападение на синагогу с 2015 года. Так, в 2015 году, еще во время строительства здания, неизвестные обстреляли его из пневматического оружия и оставили на нем антисемитские надписи. В 2016 году в строящийся центр бросили бутылку с "коктейлем Молотова". Оба раза полиции не удавалось найти преступников. Синагога "Звезда Севера" в Архангельске - самая северная в России - была открыта в 2018 году. Это трехэтажное здание с концертным залом на 500 мест.