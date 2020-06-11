https://ria.ru/20200611/1572798621.html
Следствие установило личность поджигателя синагоги в Архангельске
2020-06-11T12:30
2020-06-11T12:35
религия
новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
российский еврейский конгресс
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религия, новости - религия и мировоззрение, российский еврейский конгресс, архангельская область, архангельск, происшествия
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости.
Установлена личность участника нападения на синагогу в Архангельске
, говорится в письме следственного управления МВД РФ по Архангельской области
, направленном в ответ на соответствующий запрос Российского еврейского конгресса (РЕК
), сообщила в четверг пресс-служба РЕК.
В Архангельске в ночь с 12 на 13 апреля был совершен поджог еврейского культурного центра и синагоги "Звезда Севера". По данным РЕК, никто не пострадал, так как синагога была закрыта на карантин, но ущерб был нанесен "на миллионы рублей". Российский еврейский конгресс счел поджог актом антисемитизма и призывал правоохранительные органы провести тщательное расследование.
"Установлен причастный к совершению нападения на здание Еврейского культурного центра "Звезда Севера" в Архангельске. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по определению всех обстоятельств преступления. Об этом в ответ на запрос Российского еврейского конгресса сообщил врио начальника следственного управления МВД РФ по Архангельской области Владимир Николаев", - говорится в сообщении пресс-службы.
В письме следственного комитета уточняется, что уголовное дело расследуют по статье о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенном путем поджога, расследование находится на контроле руководства УМВД России по Архангельской области, подчеркнули в РЕК.
Это третье нападение на синагогу с 2015 года. Так, в 2015 году, еще во время строительства здания, неизвестные обстреляли его из пневматического оружия и оставили на нем антисемитские надписи. В 2016 году в строящийся центр бросили бутылку с "коктейлем Молотова". Оба раза полиции не удавалось найти преступников. Синагога "Звезда Севера" в Архангельске - самая северная в России - была открыта в 2018 году. Это трехэтажное здание с концертным залом на 500 мест.