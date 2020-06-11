На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 24 тысячи

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 24 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
За сутки число случаев заражения COVID-19 увеличилось на 443, в это количество входят данные, которые пациенты получили три-четыре дня назад или раньше. Также зафиксировано девять новых летальных исходов.
Общее количество инфицированных достигло 24 175 человек, скончались 1036 заболевших. С начала вспышки заболевания вылечились 5165 заболевших.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Жители региона, за исключением тех, кто младше 21 и старше 60, могут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-прежнему запрещены.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.