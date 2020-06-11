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Распространение нового коронавируса
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В МИД рассказали о взаимодействии с рядом стран по борьбе с COVID-19
2020-06-11T12:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
керсти кальюлайд
коронавирусы
саули ниинисте
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ангела меркель
москва
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В МИД рассказали о взаимодействии с рядом стран по борьбе с COVID-19

11:36 11.06.2020 (обновлено: 12:03 11.06.2020)
121
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов рассказал в интервью РИА Новости о взаимодействии Москвы с ФРГ, Австрией, Финляндией и Эстонией по борьбе с коронавирусом.
"Между Россией и Германией в соответствии с договорённостью президента Владимира Путина и канцлера Ангелы Меркель налажен экспертный диалог по вопросам противодействия распространению COVID-19. В рабочем контакте находятся наши министры здравоохранения, а также Роспотребнадзор и германский Институт инфекционных заболеваний имени Коха", - заявил он.
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Дипломат добавил, что с Австрией также осуществляется взаимодействие по линии министерств здравоохранения.
"В соответствии с договоренностью президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинистё с 17 марта создан прямой канал связи через посольства в Москве и Хельсинки по обмену актуальной информацией для координации действий полномочных служб наших стран по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Аналогичный механизм оперативного обмена информацией был создан также с Эстонией – об этом 17 марта условились в телефонном разговоре президенты Владимир Путин и Керсти Кальюлайд", - заявил он.
По словам Титова, в условиях пандемии как никогда востребована международная координация по борьбе с этой глобальной угрозой.
Читайте полный текст интервью >>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Керсти КальюлайдКоронавирусыСаули НиинистеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ангела МеркельМоскваЭстонияФинляндияВ мире
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