В МИД рассказали о взаимодействии с рядом стран по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов рассказал в интервью РИА Новости о взаимодействии Москвы с ФРГ, Австрией, Финляндией и Эстонией по борьбе с коронавирусом.
"Между Россией и Германией в соответствии с договорённостью президента Владимира Путина и канцлера Ангелы Меркель налажен экспертный диалог по вопросам противодействия распространению COVID-19. В рабочем контакте находятся наши министры здравоохранения, а также Роспотребнадзор и германский Институт инфекционных заболеваний имени Коха", - заявил он.
Дипломат добавил, что с Австрией также осуществляется взаимодействие по линии министерств здравоохранения.
"В соответствии с договоренностью президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинистё с 17 марта создан прямой канал связи через посольства в Москве и Хельсинки по обмену актуальной информацией для координации действий полномочных служб наших стран по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Аналогичный механизм оперативного обмена информацией был создан также с Эстонией – об этом 17 марта условились в телефонном разговоре президенты Владимир Путин и Керсти Кальюлайд", - заявил он.
По словам Титова, в условиях пандемии как никогда востребована международная координация по борьбе с этой глобальной угрозой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.