https://ria.ru/20200611/1572793587.html
В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
2020-06-11T11:30
2020-06-11T11:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
калининград
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, калининград, общество
КАЛИНИНГРАД, 11 июн - РИА Новости.
Две пожилые женщины, у которых был выявлен коронавирус
, скончались в больницах Калининграда
за последние сутки, у обеих пациенток были тяжелые сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 42 случая коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 34. Умерли две женщины 91 и 76 лет с пневмониями на фоне тяжелой соматической патологии сердечно-сосудистой и эндокринной систем", - сказали в штабе.
По данным оперштаба, среди заболевших три человека старше 65 лет и четверо детей, в том числе, один новорожденный. Среди подтвержденных случаев 12 переносят заболевание бессимптомно, 30 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 14 из них диагностирована пневмония. За сутки из стационаров выписали 28 пациентов, переболевших коронавирусом.
Всего на 11 июня на COVID-19 обследованы 65,7 тысячи человек. Выявлено 1946 случаев заражения, из них 950 человек выздоровели, скончались 34. Под медицинским наблюдением находится 4691 человек, в том числе 88 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.