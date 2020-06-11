Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572793587.html
В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
2020-06-11T11:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
калининград
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_0:71:2500:1477_1200x0_80_0_0_cc57ff98cedbfa4ba7b5d93cfe18615b.jpg
калининград
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572793587.html?chat_room_id=1572793587
Новости
ru-RU
213
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_0:71:2500:1477_1200x0_80_0_0_cc57ff98cedbfa4ba7b5d93cfe18615b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_219:0:2282:1547_1200x0_80_0_0_2f46771f472cdcc50b615e69d4c3393a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_477:0:2024:1547_1200x0_80_0_0_286b5feefc9c70b11f4d46d358fb31fd.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, калининград, общество

В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом

11:30 11.06.2020
213
© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 11 июн - РИА Новости. Две пожилые женщины, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининграда за последние сутки, у обеих пациенток были тяжелые сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 42 случая коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 34. Умерли две женщины 91 и 76 лет с пневмониями на фоне тяжелой соматической патологии сердечно-сосудистой и эндокринной систем", - сказали в штабе.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
По данным оперштаба, среди заболевших три человека старше 65 лет и четверо детей, в том числе, один новорожденный. Среди подтвержденных случаев 12 переносят заболевание бессимптомно, 30 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 14 из них диагностирована пневмония. За сутки из стационаров выписали 28 пациентов, переболевших коронавирусом.
Всего на 11 июня на COVID-19 обследованы 65,7 тысячи человек. Выявлено 1946 случаев заражения, из них 950 человек выздоровели, скончались 34. Под медицинским наблюдением находится 4691 человек, в том числе 88 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКалининградОбщество
Рекомендуем
Калининград
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Машина скорой помощи
В КБР умер еще один пациент с коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 63
Калининград
В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
Нижний Новгород
В Нижегородской области умерли два пациента с коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Калининграде умер заразившийся коронавирусом врач детской больницы
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Алтайском крае умерли два пациента с коронавирусом
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" почти 230 пациентов лечатся от COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Тюменской области умерла пациентка с коронавирусом
Калининград
На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
Машина скорой помощи
В Тверской области умерли пять пациентов с коронавирусом
Самара
В Самарской области умерли три пациента с коронавирусом
Машины скорой помощи, Кузбасс
В Липецкой области умер заболевший COVID-19 фельдшер скорой помощи
Калининград
Калининградские власти помогут отельерам открыться
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
Препарат "Арепливир" тестируют в Мордовии, Москве и Петербурге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп: "вмешательство России" в Ливии вызвало интервенцию Турции
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
00:36Трамп пообещал обеспечить полиции хорошее обучение и оснащение
Лента новостейМолния