В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 11 июн - РИА Новости. Две пожилые женщины, у которых был выявлен Две пожилые женщины, у которых был выявлен коронавирус , скончались в больницах Калининграда за последние сутки, у обеих пациенток были тяжелые сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 42 случая коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 34. Умерли две женщины 91 и 76 лет с пневмониями на фоне тяжелой соматической патологии сердечно-сосудистой и эндокринной систем", - сказали в штабе.

По данным оперштаба, среди заболевших три человека старше 65 лет и четверо детей, в том числе, один новорожденный. Среди подтвержденных случаев 12 переносят заболевание бессимптомно, 30 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 14 из них диагностирована пневмония. За сутки из стационаров выписали 28 пациентов, переболевших коронавирусом.

Всего на 11 июня на COVID-19 обследованы 65,7 тысячи человек. Выявлено 1946 случаев заражения, из них 950 человек выздоровели, скончались 34. Под медицинским наблюдением находится 4691 человек, в том числе 88 в условиях обсерватора.